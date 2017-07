Planlegger nytt storkrematorium

Sarpsborg kommune har startet planlegging av et nytt krematorium, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. I fjor ble det klart at kommunen brukte 35 millioner kroner på å gjøre klar nye gravplasser på Hafslund, noe som viste seg å være unødvendig. Krematorieplanene kommer fra Regionrådet for Nedre Glomma, og skal dekke behovet i Sarpsborg og Fredrikstad. Andre nabokommuner inviteres også med.