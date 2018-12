Ektemann varetektsfengslet i fire uker for konedrap

Småbarnsmoren ble funnet inne i familiens bolig på Borgenhaugen i Sarpsborg fredag, og politiet har bekreftet at parets to barn var i huset på det aktuelle tidspunktet.

Da politiet kom til stedet, fant de kvinnen hardt skadet. Hun ble erklært død på stedet kort tid etter.

Ektemannen ble pågrepet på åstedet uten dramatikk.

Fengslingsmøtet startet klokken 11 i Halden tingrett i dag, og gikk for lukkede dører. Under fengslingsmøtet erkjente mannen ikke straffskyld.

FORSVARER: – Han erklærer at han ikke er straffskyldig av helsemessige grunner, sier mannens forsvarer, Reidar Steinsvik.

– Han erklærer at han ikke er straffskyldig av helsemessige grunner, sier mannens forsvarer, Reidar Steinsvik til NRK.

Steinsvik sier til NRK at den siktede mannen ikke har blitt avhørt ennå, men at han nå skal fraktes til politihuset på Grålum for avhør.

– Han vil prøve å forklare seg, så får vi se hvordan det går. Han opplever sin egen helse som dårlig, sier forsvareren til NRK.

Aktor Mohsen Latif sier til at de ønsket brev- og besøksforbud fordi de mener det foreligger en bevisforspillelsesfare i saken. Mohsen sier at den siktede mannen framsto som preget av hendelsen.

VILLE HA FIRE UKER: Aktor Mohsen Latif mener det foreligger bevisforspillelsesfare i saken.

– Den er konkret og reell, og for å få opplyst saken best mulig mener vi han må forhindres fra å kunne påvirke etterforskningen, sier han til NRK.

Mohsen sier til NRK at det vil bli gjennomført tilrettelagte avhør av barna i løpet av dagen.

Tiltalt for barnedrap

Den siktede er en syrisk mann i 30-årene, men politiet vil ikke si hvor avdøde kommer fra. De bekrefter imidlertid at verken den avdøde eller siktede er norske statsborgere.

Den siktede ektemannen ble tidligere i år tiltalt for uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn.

Tiltalen ble tatt ut av statsadvokat Andreas Schei 3. desember i år, men av hensyn til julehøytiden valgte forsvarsadvokat Reidar Steinsvik og politiet å avvente med å forkynne den for ham.

Det var i midten av februar i fjor at mannen ble siktet for å ha forlatt barnet sitt i en hjelpeløs tilstand. Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde uaktsomt drap.

Ifølge tiltalen skal mannen ha forlatt sønnen i en badebalje med vann mens han selv gikk til et annet rom i boligen.

LUKKEDE DØRER: Ektemannen møtte i dag til fengslingsmøte i Halden tingrett. Møtet gikk for lukkede dører. Han ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Mens han var borte skal sønnen ha fått munnen og nesen under vann og druknet.

Mannen har hele tiden nektet skyld for at sønnen døde, og han mottok psykiatrisk oppfølging i fengsel under varetektsfengslingen i saken.

– Komplisert forhold

Ifølge en kjennelse fra Sarpsborg tingrett i mai 2017 hadde den siktede et komplisert forhold til den nå avdøde ektefellen.

Under forklaringen til politiet kom det frem at den siktede mannen hadde «kastet ut» sin kone den samme dagen sønnen omkom.

Da Borgarting lagmannsrett løslot mannen fra varetekt i juni 2017, la de til grunn at den drapssiktede mannen skulle flytte hjem til kona. Den nå avdøde kona ønsket også en slik ordning.

– I tillegg er det usikkerhet knyttet til siktedes psykiske fungering i tiden forut for hendelsen. Siktede får oppfølgning av psykiatrisk fagteam i fengslet. Det synes imidlertid klart at fengslingen er svært belastende, slik også tingretten har lagt til grunn, skriver lagmannsretten i kjennelsen