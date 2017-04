Cashmere Cat slipper debutalbumet neste uke

Cashmere Cat fortalte selv om slippdatoen til sine egne fans på Instagram og Twitter onsdag kveld. Albumet, som har fått tittelen «9», er spekket med stjerner.

Navn som The Weeknd, Ariana Grande, Selena Gomez, Ty Dolla $ign og danske Mø er blant bidragsyterne.

Debutalbumet har 10 spor og kommer ut fredag 28. april.

Imponerende år

I tillegg til at han endelig kan slippe sitt første album, kan Cashmere Cat samtidig juble over at en av hans låter har nådd en imponerende milepæl.

Denne uka rundet nemlig låten Trust Nobody med Selena Gomez og Tory Lanez 100 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify.

Cashmere Cat og Benny Blanco på den røde løperen før Grammy-utdelingen i Los Angeles i februar. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Og med det fortsetter det som til nå har vært et hektisk år for produsenten, som egentlig heter Magnus August Høiberg.

I januar vant Høiberg prisen for Årets produsent under Spellemannprisen og i februar var han nominert til Grammy i klassen Beste R & B sang, for låten «Luv» fremført av Tory Lanez. Prisen gikk imidlertid til Maxwell og låta Lake By the Ocean.

Høiberg bidro også på Ed Sheeran sitt album «÷» (Divide) som kom ut 3. mars.

Med debutalbum på trappene i april, blir det spennende å se hva resten av året bringer for Cashmere Cat.