Cashmere Cat er med på Ed Sheeran-album

Det er i et intervju med Christine Dancke på P3 at Edward Christopher «Ed» Sheeran røper at han har med seg nordmannen på sitt nyeste album, som kommer ut 3. mars.

25 år gamle Sheeran jobber mye med den amerikanske produsenten Benny Blanco, som bor sammen med norske Magnus August Høiberg, bedre kjent som Cashmere Cat, i New York.

– «Cash» er til stede hver gang jeg jobber med Benny Blanco. Han scratcher faktisk på plata, røper engelskmannen som vant Grammy for både Årets låt og Beste pop-solo for låten Thinking Out Loud i 2016.

Cashmere Cat er for øvrig selv nominert til Grammy for beste R & B sang – som produsent for låten «Luv», fremført av Tory Lanez.

Han har også produsert låtene «Wolves» og «Frank's Track» av Kanye West, som er nominert for beste rap album for plata «Life of Pablo».

Norgesmester

«Scratching» er en teknikk brukt av DJ-er som går ut på å lage rytmiske lyder ved å dytte en vinylplate på en platespiller.

Cashmere Cat slo gjennom på midten av 2000-tallet, da under navnet FINAL. Han er to ganger norgesmester i DJ-grenen turntablism og han representerte Norge i verdensmesterskapet i platemiksing mellom 2006 og 2009.

Han turnerte også i mange år som DJ-en til LidoLido. Høiberg byttet navn fra FINAL til Cashmere Cat i 2012.

– Den tekniske siden overskygget etter hvert musikken for meg. Så jeg begynte å produsere og sluttet å scratche, sa Høiberg i et intervju med Factmag i 2014.

Se Cashmere Cat alias FINAL i 2005.

Se Cashmere Cat alias FINAL i 2005 Du trenger javascript for å se video.

Les også: Her er Cashmere Cats ukjente DJ-fortid

– Beste låten jeg har skrevet

Sheeran fortalte tidligere i januar at det var 12 låter på albumet «÷» (Divide) via sin egen profil på Instagram.

Det er foreløpig ikke kjent hvilken låt Cashmere Cat bidrar på, men i intervjuet med Dancke forteller Sheeran hvilken låt han er mest fornøyd med.

– Jeg tror den store hiten fra albumet blir «Perfect», det er nok den beste låten jeg har skrevet til nå. Jeg er veldig spent på at albumet slippes, sier han.

Les også: Ed Sheeran glemte at han skrev hitlåt