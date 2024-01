24. januar starter innkrevingen av bompenger i Fredrikstad og Sarpsborg. Totalt skal 6,8 milliarder kroner samles inn.

Like før innkrevingen skulle starte, har noen stukket kjepper i hjulene for bompengeprosjektet.

Ved fylkesvei 118 ved Kalnes i Sarpsborg har en bomstasjon blitt beskutt. Hendelsen har trolig skjedd i løpet av helgen.

En eller flere personer har skutt mot denne bomstasjonen. Hærverket er anmeldt til politiet. Foto: Tobias Nordli / Bypakke Nedre Glomma

Må erstattes

Bomstasjonen må erstattes før den kan settes i drift 24. januar.

Det vil bli kostbart og gå utover bilistene, sier daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma.

– Det innebærer at vi må få montert nytt utstyr. Utstyret og jobben koster penger. Vi snakker om skader for noen hundre tusen kroner, sier han til NRK.

Daglig leder i Bypakke Nedre Glomma Jostein Haug ser alvorlig på hærverket som bomstasjonen har blitt utsatt for. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Pengene til nytt utstyr og montering vil bli hentet fra budsjettet som egentlig skal brukes til nye veiprosjekter.

– Hvis vi må bruke mer penger på å kreve inn bompengene, så vil det bli mindre igjen til å gjennomføre prosjektene som er planlagt. Det er sterkt beklagelig og går utover alle de som venter på bedre veier, enten det er for sykkel, bil eller buss, sier han.

– Skremmende og trist

Vegfinans, som er ansvarlig for innkrevingen av bompenger, har anmeldt forholdet til politiet.

Haug sier at det er avfyrt en rekke skudd mot bomstasjonen.

– For prosjektet er dette både skremmende og trist. Så er det ganske alvorlig at man driver hærverk på helt lovlig oppsatte bomstasjoner på denne måten, sier han.

Bomstasjonen som ble beskutt er plassert like ved E6 ved Kalnes i Sarpsborg. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Hærverk på bomstasjoner har også skjedd andre steder i landet tidligere. Blant annet ble fem bomstasjoner utsatt for hærverk i Rogaland i 2018.

I en rekke saker har også politikere og ansatte i bomselskaper blitt utsatt for hets og trusler.

Har mottatt trusler

Senest forrige uke kunne Fredriksstad Blad fortelle at bombrikke-selskapet Skyttelpass har mottatt en rekke hatmeldinger, etter at de opprettet et innlegg på Facebook for å presentere seg i Sarpsborg og Fredrikstad.

– Vi har vært med under innføring av bomring i Ålesund i 2022 og Tromsø i 2023, men ikke opplevd noe lignende som det vi nå ser i Fredrikstad og Sarpsborg, sier Skyttelpass-sjef Vidar Raa til avisen.

Raa fikk selv en e-post direkte til seg selv hvor avsenderen skrev «Håper du blir lemlestet i en bil ulykke».

Kort tid etter at avisen publiserte meldingen, ble Raa kontaktet av avsenderen med en unnskyldning.