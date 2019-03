Nesten blinde Tor bygger motorer i verdensklasse

– Jeg får ikke kjørt selv, men jeg kan prøve å ha det moro for det, smiler Tor Øyvind Skinne.

Han har vært svært svaksynt hele livet og er nå 90 prosent blind. Men det hindrer ham ikke fra å drive med det han liker aller best.

På 80-tallet var han mekaniker for broren Per Kristian Skinne, som var i Europa-eliten i dragrace. Nå driver han sitt eget verksted hjemme i Østfold.

– Det er store utfordringer. Men utfordringer er til for å løses, ikke for å grave seg ned av, sier han.

I verkstedet bruker Skinne snakkende måleutstyr og forstørrelsesskjermer. Det kommer godt med når det er snakk om boring med millimeterpresisjon.

Men det viktigste verktøyet er hans egne sanser.

– Det blir mye manuelt håndarbeid. Det er ikke alltid jeg gjør ting raskest, men jeg sørger for at resultatet blir akkurat slik jeg vil ha det.

Skinne har flere tekniske hjelpemidler i verkstedet. Blant annet måleutstyr som snakker. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– En av de beste i Europa

Nøyaktigheten og følsomheten har gitt gode resultater. Skinne er en kjent skikkelse i motorsportmiljøet og har bygget motorer som står for verdensrekorder i flere motorklasser.

– Jeg vil si at han er en av de beste i Europa på å bygge motorer. Det er helt utrolig at en med hans synsutfordringer kan gjøre denne jobben på et så høyt nivå. Han analyserer nok mye mer enn andre gjør, sier Skinnes forretningsparter Carsten Berentsen.

En av verdensrekordene ble satt på Gardermoen i 2012. Ei folkevogn-boble fra 1953 ble verdens raskeste da den tilbakela 400 meter på kun 8,6 sekunder.

Motoren i bilen hadde 951 hestekrefter og var bygget av Tor Øyvind.

– Det er det som inspirerer meg. Jeg ser at jeg klarer å få til ting selv med handikappet mitt, sier han.

Her setter bobla med Tor Øyvind Skinnes motor verdensrekord på Gardermoen i 2012. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Vil ikke gi opp jobben

Også Nav-leder Jon Stanley Fredriksen i Sarpsborg er full av lovord om den 53 år gamle bilmekanikeren.

– Det er både inspirerende og flott at innbyggere som Tor Øyvind ikke bare står i jobb, men også lykkes så godt som han gjør. Han er et godt eksempel på at man kan lykkes godt i jobb gjennom god bruk av hjelpemidler, sier han.

Jon Stanley Fredriksen i Nav mener jobben Tor Øyvind Skinne gjør som mekaniker er inspirerende. Foto: Derek Bateman/NRK

I desember 2018 var det registrert 340.000 mottakere av uføretrygt, en økning på over 13.000 personer det siste året. 82 prosent av landets uføre står helt uten arbeid.

For Tor Øyvind har det aldri vært aktuelt å gi opp jobben som bilmekaniker.

– Man må holde på med noe, eller så faller man av. Jobben er viktig for meg, både for å ha en mening med livet og for å ha det hyggelig.