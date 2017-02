Axident håper på mer Bieber-samarbeid

– Det er klart jeg prøver å komme med på det nye albumet til Bieber. Heldigvis for meg er det også mange av mine venner og faste låtskriver som hadde andre ting på albumet hans. Det er ikke umulig, sier 31-åringen fra Drøbak.

Andreas Schuller, kjent som Axident, er blant de norske produsentene som er involvert i nominasjonene til den 59. Grammy-utdelingen som går av stabelen søndag

Der har han mulighetene til å vinne sin første Grammy, som en av bidragsyterne til Justin Biebers album «Purpose» – som produsent for låten «Company».

– Det er kjempegøy. Det har selvfølgelig vært en drøm hele karrieren å bli nominert og vinne en Grammy, så får vi se om det går hele veien, forteller han.

Andreas Schuller på stranden i Santa Monica med hunden Nala, som han arvet fra venninnen Sandra Lyng. Foto: Sebastian Nordli / NRK

Laget hit på blokkfløyte

Schuller slo igjennom som produsent av russelåter i Norge, men flyttet til Los Angeles i 2010 for å satse for fullt på en karriere i USA.

Det store gjennombruddet hans kom med Jason Derulo-låten «Wiggle», som ble laget på en halvtime med blokkfløyte.

Andreas Schuller laget sin første hit i USA på blokkfløyte mens han grillet med venner. Foto: Sebastian Nordli / NRK

– Jeg hadde jobbet i studio her et par år og alt jeg laget hørtes helt likt ut. Så dro jeg med noen venner til et hus jeg hadde leid i Joshua Tree. Der satt vi og spilte blokkfløyte mens vi grillet. Slik ble Wiggle til.

Låten hadde 5. plass som bestenotering på singellista Billboard Hot 100 i USA og ble en global hit.

– Det er helt absurd. Jeg hørte uteliggere som gikk og nynnet på den. Jeg hørte den overalt. Det var veldig rart, for det tok meg ikke mer enn en halvtime å lage den instrumentalen med blokkfløyte og jeg rørte den ikke etter den halvtimen. Det skjedde så fort, det er bare veldig rart.

På husjakt

Etter flere år i leide boliger er Schuller nå på jakt etter sitt eget hus i området rundt Beverly Hills.

– Jeg vil ikke bo her livet ut, men kanskje 10 år til? Jeg leter etter et hus her hvor jeg kan bygge mitt eget studio. Frem til nå har jeg leid hus hvor jeg har satt opp studio med vinduer, hage og utsikt. Planen er nå å kjøpe et hus og bygge mitt eget studio, så jeg får det akkurat slik jeg vil, forteller han.

Han gjør det han elsker her i California. Men av de over hundre låtene han skriver i året, er det ikke mange som ender opp på radioen.

– Få. Null. Én. Vi får kanskje gitt ut 10–15 låter i året, maks 20. Så det er langt mellom hitene, men slik er det for alle.