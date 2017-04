ASKO-direktøren:­ – En ekstraordinær situasjon hele året

– Vi jobber med at de konsekvensene skal bli minst mulige, sier administrerende direktør Tore Bekken i ASKO, få dager etter at brannen som blusset opp for fullt igjen for en snau uke siden ble slukket, og et omfattende bergingsarbeid skal i gang.

Det ble i helga kjent at både det 9.000 kvadratmeter store fryselageret og varebeholdningen inne er totalskadet. Nå skal andre anlegg ta høyde for det som er borte.

– Vi bruker nå andre ASKO-selskap rundt på Østlandet til å levere frysevarer inn til ASKO Øst og videre ut til kunder, sier Bekken. De skal være så godt som normalt leveringsdyktige etter påske, mener han.

Det blir en jobb de må gjøre en stund.

– Det er umulig å si, men jeg vil anslå at det i hvert fall vil gå bortimot et år å få bygd opp igjen det anlegget.

– Har dere noen oversikt over verditapet enda?

– Nei, det har vi ikke oversikt over enda.

– Vi er jo ikke bygd for å IKKE ha det fryselageret på Vestby. Det blir en ekstraordinær situasjon for oss hele året, sier administrerende direktør Tore Bekken i ASKO. Foto: ASKO

– Det legger jo et stort press på de andre anleggene våre, fortsetter Bekken.

– Og nå går vi også noen krevende maidager i møte, så vi må jobbe godt med planene våre fremover.

– Men det blir nok is og pølse på 17. mai?

– Det blir det.

Tror ikke på alvorlige konsekvenser over tid

Så langt er det ikke anslått hva det vil koste å erstatte fryselageret, men Bekken sier dette må skje uten at det får konsekvenser for blant annet ASKOs ansatte.

– Det må vi unngå. Vi vil jo ha høyere kostnader med å drifte på en annen måte, men jeg ser ingen konsekvenser som er alvorlige for ansatte eller våre leveranseforpliktelser overfor kundene.

Har manglet enkelte frysevarer

ASKO er ett av mange selskap som inngår i NorgesGruppen, blant disse er flere dagligvarekjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar. Kiwi-kjeden alene har 41 butikker i Østfold, totalt har de fire kjedene over 70 butikker i fylket.

Direktør Bård Gultvedt i NorgesGruppen sier alle butikkene skal få varer som normalt i løpet av kort tid. Foto: NorgesGruppen

Det har vært mangel på enkelte varer under påsken, sier NorgesGruppens direktør for næringpolitikk og myndighetskontakt, Bård Gultvedt.

– Det har stort sett gått greit. Men det har vært noe manko på frosne bakevarer, for eksempel, sier Gultvedt.

– Men jeg kan ikke si at det har vært noe stort problem for dagligvarebutikkene. Dette skal være som normalt ganske raskt, det er målet vårt at kundene ikke skal merke noen varemangel.