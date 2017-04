Norges største solcelleanlegg gjorde slukkingen vanskelig

KREVENDE: Brannmester Rune Larsen forteller at brannvesenet har lite erfaring med å jobbe på branner under solcelleanlegg. Foto: CHRISTIAN NYGAARD-MONSEN / NRK

– Slukkingen har vært komplisert. Dette var en takbrann, og på taktekket ligger det solceller. Det har komplisert brannen ved at vi ikke kommer til, forklarer brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen til Teknisk Ukeblad.

Det var fredag ettermiddag at det brøt ut brann i fryselageret til Asko-bygget i Vestby. Brannvesenet jobbet gjennom helgen med å slukke. De trodde brannen var slukket, men tirsdag blusset den kraftig opp igjen.

Brannfolk fra både Oslo og Østfold bisto, og også et skogbrannhelikopter slapp store mengder vann over bygget.

OMFATTENDE: Opprydningsarbeidet i brannruinene vil pågå gjennom påska. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Kjempeanlegg

En av forklaringene på at slukkingsarbeidet har vært så krevende, er Norges største solcelleanlegg som er montert på taket av det gigantiske matvarelageret.

2588 solcellepanel ligger på taket, og de dekker et 13.000 kvadratmeter stort område. Til Teknisk Ukeblad forteller brannvesenet at de har lite erfaring med å jobbe på bygg med slike anlegg.

Selv om det ikke var solcellene som forårsaket brannen, sperret de for at brannvesenet skulle jobbe, og de utgjorde også en potensiell fare for støt, skriver TU.

– Vi måtte stå i lift eller på annen sikker grunn for å slukke. Solcellene som var mer eller mindre hele begrenset vår mulighet til å slukke taktekket under. Da kunne brannen spre seg videre mens vi sto der. Så det kompliserte på den måten, sier Larsen.

VOLDSOM BRANN: Det var heftig da brannen i bygget blusset opp igjen tirsdag. Du trenger javascript for å se video. VOLDSOM BRANN: Det var heftig da brannen i bygget blusset opp igjen tirsdag.

Må jobbe i påska

KREVENDE: Brannmester Lars Mikalsen sier det har vært for farlig for brannfolk å ta seg inn i bygget. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Da NRK var på Asko-bygget onsdag ettermiddag, var brannen slukket. Likevel kunne brannfolkene på stedet fortelle om svært vanskelige arbeidsforhold.

De ønsket ikke å gå inn i bygget ettersom det var stor fare for ras fra de høye reolene. Det ulmet fortsatt i store hauger med matvarer, og med ujevne mellomrom blusset det opp branner. Disse måtte slukkes med vannkanoner fra utsiden.

– Det vanskeligste har vært å komme til. Det er hundrevis av reolmeter med matvarer, og da er det vanskelig å slukke, sier brannmester Lars Mikalsen.

Nå jobbes det med å rive store deler av bygget.

– Det er en omfattende jobb, og mesteparten av bygget skal vekk. Vi har nok jobb gjennom påska, sier Mikalsen.