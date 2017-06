Mellom busker og trær utenfor en stor feltvogn, står Ingar Aasen, kanskje best kjent under aliaset «Art Ranger». Det var nesten umulig å finne fram til kunstnercampen på Øra, men et par hvite skulpturer langs veien fungerte bra som skilting til kunstnerens hjem.

Ingar Aasen skal bo i sitt eget militærkjøretøy på Soli Brug så lenge utstillingen varer. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang/NRK

– Jeg er jo ikke vant til det strukturerte, men jeg er jo et sosialt vesen, så jeg tror det skal gå bra å flytte, sier han.

I 25 år har han bodd her utenfor samfunnets rammer og konvensjoner, men nå skal alt flyttes. Kommende lørdag skal bildene hans stilles ut ved Soli Brug Galleri. Og dit kunsten hans flytter – flytter Aasen også.

– De ville jo ha med vognen min, og hvis jeg likevel skal bo med utstillingen min kan jeg like godt bo i feltvognen. Jeg er jo en del av tingene mine og trives med det, sier han.

– Et fenomen

34 nye originalbilder, signert under Art Ranger, skal henges opp i det ene stabburet på Soli Brug Galleri. Sjef ved galleriet, Ole Dørje, har i lang tid ønsket å stille ut Aasens bilder.

– Han er et fenomen og han henger jo sammen med tingene sine. Verkene er utrolig bra og laget på en helt unik måte, sier han.

Bildene skal henge til ut slutten av måneden sammen med kunstverk fra kunstnerne Janicke Ebbing, Per Fronth, Arne Bendik Sjur og Nico Widerberg.

Gallerist Ole Dørje ved Soli Brug Galleri sier at det har vært uproblematisk å samarbeide med den kontroversielle kunstneren Art Ranger. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang/NRK

Skal fortsatt ikke betale skatt

Kunstneren har tidligere vært i hardt vær fordi han mener han ikke er en del av samfunnet og derfor nekter å betale skatt. I januar fikk han et skattekrav på over 2,5 millioner kroner, og han har hatt en pågående sak med skattemyndighetene siden 1996.

Dette er noe han ikke har tenkt skal endre seg, selv om han nå stiller ut ved et galleri.

– Det etablerte må jo forstå at jeg er som jeg er, og jeg skal ikke betale skatt av den grunn. Jeg gidder ikke å forandre meg etter 50 år.

Galleri-sjef Dørje syns det har vært helt uproblematisk å arbeide med den frie sjelen.

– Å arbeide med Ingar har vært helt strøkent. Vi lager en utstilling så godt vi kan sammen, og det at han ikke vil betale skatt er ikke vår sak.