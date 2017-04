Advarer mot giftampuller ved kysten

Ampullene stammer fra andre verdenskrig, og innholdet er svært farlig hvis man får det i seg. Tyskerne brukte ampullene til å måle om det fantes stridsgass i bygninger.

Gjort flere funn på kort tid

Den siste tiden er det funnet flere eksemplar. Det forteller Bjørn Gudevold og Sten Helberg som begge er rådgivere i Kystlotteriet som oppfordrer folk til å rydde.

– Den første vi ble oppmerksom på kommer fra Koster. I dag fikk vi også bekreftet at det er funnet et eksemplar på Nesodden og i Horten. Og vi har all grunn til å tro at det også finnes slike i Østfold, sier de.

Tidligere i år ble det også gjort funn i Mandal på Sørlandet. Gudevold sier at de mistenker at ampullene inneholder kaliumcyanid, eller blåsyre.

– Det kan være livsfarlig om det fortsatt er aktivt, sier han.

Bjørn Gudevold og Sten Helberg ber folk være oppmerksomme om de skulle komme over en slik. Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Aner ikke omfanget

De vet at mange slike ble støpt i betong og dumpet i Oslofjorden etter andre verdenskrig.

– For noen år siden var det en stor aksjon hvor vi tok opp rundt 1000 ampuller. Vi aner ikke hvor mange som finnes, men vi antar at det vil dukke opp flere etter hvert som betongen forvitrer.

Helberg sier at voksne bør snakke med barna om disse ampullene.

– Det er mye spennende i fjæra, men disse bør man ikke tukle med. Det er spesielt at det er funnet såpass mange på kort tid i et avgrenset geografisk område.

Skal kontakte politiet

Om man skulle komme over en slik ampull, skal man kontakte politiet, sier lensmann på Hvaler, Ivar Prestbakken.

– Ring politiet på 02800 slik at vi kan sende en patrulje som kan vurdere funnet. Hvis det er grunn til bekymring vil politiet kontakte Forsvaret som tar seg av funnet, sier han.

Så man skal ikke putte den i en pose og ta den med til politiet?

– Nei, den bør helst ligge på stedet hvor den er funnet, sier han.