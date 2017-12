17.000 pasienter dukket aldri opp til legetimen

– Legene og spesialistene har gjort klart utstyr og sitter og venter. Når en pasient ikke dukker opp, så fører det til at et stort system blir skadelidende. Problemet gjelder over hele Norge, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold.

Fagsjef Helge Stene-Johansen sier at pasienter som ikke møter opp til timen er et stort problem. Foto: Werner Winlund/NRK

Daglig opplever legene ved landets sykehus at pasienter uteblir til timene de har fått til utredning eller behandling.

I 2015 ble det ifølge TV2 anslått at 200.000 personer ikke møtte opp til undersøkelse og behandling på landsbasis hvert år.

Bare ved sykehuset på Kalnes i Sarpsborg har 17.024 pasienter latt være å møte opp til timen uten å gi beskjed på forhånd så langt i år.

Det gir et snitt på 50 personer hver eneste dag.

I tillegg har 47.810 pasienter avbestilt timen de har fått. Mange av dem har meldt ifra så sent at det ikke var mulig å ta inn andre pasienter.

– I går hadde vi to pasienter som ikke møtte opp, og hvor vi heller ikke klarte å fylle timen. Pasientene som ikke møter kan måtte vente på en ny ledig time et halvt år frem i tid, sier seksjonsleder Martin William Knutson ved Øre-, nese-, halsavdelingen på sykehuset.

– Mange årsverk går i vasken

Sykehusene i Norge bruker mye tid på å avtale nye timer med pasienter som avbestiller eller ikke møter, og å booke ny tid for leger, rom og utstyr som skal brukes.

Det går utover både sykehusansatte og andre pasienter, forteller Sveinung Stensland (H) i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Befolkningen må ta innover seg det faktum at når de ikke møter til timen sin, så binder de opp tiden til legene og sykepleierne. Det går utover alle andre. Når 17.000 ikke møter til timen på Sykehuset Østfold, så er det uhorvelig mange årsverk med helsetjenester som går i vasken.

Sveinung Stensland i Høyre mener pasienter som ikke møter til oppsatt time ødelegger for alle andre. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kan bli strengere regler

Et tidligere forsøk på en løsning på problemet var å doble gebyret for å ikke møte opp fra 320 til 640 kroner.

I dag må du ut med 690 kroner, noe som betyr at Sykehuset Østfold sine pasienter alene har betalt nesten 12 millioner kroner i gebyrer i år.

Men ifølge Stene-Johansen hjelper ikke gebyrene noen ting. I Helse Sør-Øst ser man derfor på mulighetene for enda strengere regler.

– Vi snakker om at du kan bli nødt til å få en ny henvisning fra fastlegen din hvis du har ombestilt timen din to ganger, eller hvis du ikke dukker opp til en oppsatt time. Det er mulig vi må bli enda strengere, sier Stene-Johansen.

Vil ha SMS-varsling

Stensland i Helse- og omsorgskomiteen mener at sykehusene heller bør innføre SMS-varsling på alle timer.

– En ny henvisning vil kanskje bidra til å løse problemet for sykehuset, men fastlegene gjør allerede mye jobb for spesialisthelsetjenesten. Jeg vil ikke at de skal få enda mer belastning, sier han.

SMS-varsling på alle timer ble innført av Helse Vest som en del av prosjektet «Alle Møter» i 2013, med gode resultater.

Stensland satt selv i styret til Helse Vest før han startet i jobben på Stortinget.

– Hva vi kunne gjøre for å få flere til å møte til timen var et stort tema hos oss på den tiden. Vi fikk veldig gode resultater av prosjektet, sier han.