Viken ber flere elever komme tilbake på skolen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før helgen innførte Viken fylkeskommune hjemmeundervisning for elevene ved de videregående skolene fra og med mandag.

Men etter bare én dag hjemme må flere av elevene tilbake på skolene.

Fylkesmannen har gitt Viken fylkeskommune beskjed om at de ikke kan sette rødt nivå på skolene som et regionalt tiltak, skriver de på sine nettsider.

Skoler i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Indre Østfold skal tilbake på skolen har lagt ut informasjon på nett til sine elever.

– Det betyr at det blir vanlig skolehverdag fra og med i morgen, tirsdag 10. november, skriver Greåker Videregående skole.

Det er 45.000 elever i de videregående skolene i Viken. Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Fylkeskommunen, men til VG skriver kommunikasjonsdirektør Tone Stenbeck følgende:

– Fylkesmannen i Oslo og Viken har besluttet at videregående skoler i Viken skal drives på på gult nivå, med mindre annet nivå er besluttet lokalt.

Kommunen setter kriseledelse

Skoleelevene i Fredrikstad får dermed beskjed om å komme tilbake til skolen samme dag som kommunen har valgt å sette kriseledelse etter en kraftig smitteøkning.

«Årsaken er behov for mer omfattende fokus og arbeid med å lede oppfølgingen av den økende koronasmittetrenden i Fredrikstad og Norge», skriver kommunen på sine hjemmesider.

Totalt er 126 innbyggere i Fredrikstad smittet av koronavirus de siste 14 dagene. Kommuneoverlege i Fredrikstad, Guro Letting, sier at kommunen i dag har valgt å anbefale gult nivå på skolene.

– Vi har høye smittetall, men vi har god oversikt over smitteveiene. Det er få tilfeller som berører skoler og vi har lite smitte på avveie.

Hun sier smitten i Fredrikstad er i flere klynger. Men kommunen er likevel bekymret.

– Foreløpig så har vi god oversikt over smitteveiene, men vi er jo bekymret for at det kan være smitte vi ikke har oppdaget. Så vi har god kapasitet på testsenteret og på telefon for at de som mistenker at de kan være smittet raskt skal få testet seg.

– Vi er svært glade

Rektor ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg, Monica Østby sier de er glade for at elevene kan komme tilbake.

– Vi synes det er viktig at vi ikke har iverksatt strengere nivå enn det kommuneoverlegen til enhver tid fastsetter, men at vi da må sørge for at vi holder alle de smittevernreglene som ligger under gult nivå.

Hun forklarer at det betyr at alle elevene kan være på skolen, men at det er noen restriksjoner.

Kantina vil være stengt, elevene må spise i klasserommet og pulter må vaskes både før og etter undervisning. I tillegg rådes elevene til å holde en meter avstand til hverandre.