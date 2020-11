Viken innfører hjemmeskole

– Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse har besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene våre. Det opplyser fylkesrådsleder og leder av sentral kriseledelse, Tonje Brenna.

Tonje Brenna (Ap) er fylkesrådsleder i Viken. Foto: Anders Fehn / NRK

Rødt nivå innebærer at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen.

– Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole, understreker Brenna.

Jonas Olsson går på Lier videregående skole. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Jonas Olsson går i 3. klasse på Lier videregående skole.

Han synes det er greit med hjemmeskole så lenge han får undervisningen han skal ha.

– Det er bra at det blir slik, så slipper vi å bli smittet, sier Jonas Olsson.

Også hjemmeundervisning i Vestland

Vestland fylkeskommune innfører også rødt nivå på flere videregående skoler fra mandag, skriver BT.

NRK får opplyst at det vil gjelde skoler i Bergen og omegnskommuner.

Elever vil trolig bytte på å ha hjemmeundervisning og være på skolen.

Vestland fylkeskommune varsler at de kommer med en liste over aktuelle skoler i løpet av torsdag ettermiddag.

Kan bli langvarig

Ved Drammen videregående skole er det stille fordi elevene allerede har hjemmeundervisning på grunn av at flere lærere er i karantene. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Drammen videregående skole har vært stengt for vanlig undervisning den siste uken. Grunnen er at mange lærere er i karantene.

– Vi hadde sett frem til å åpne for vanlig undervisning igjen, men så kom bestemmelsen fra Viken fylkeskommune, sier assisterende rektor Petter Holvik.

Han sier de er forberedt på digital undervisning og at de har god erfaring fra i vår.

Med dagens smittesituasjon i Drammen, tror han at det kan bli digital undervisning en stund fremover. – Vi er forberedt på det, sier Holvik.

Smittesituasjonen varierer i Viken

Kollektivtrafikk og videregående opplæring er tilbud som elever, på tvers av kommunegrenser i Viken, benytter seg av. Fylkeskommunen mener det derfor kreves tydelig koordinering fra deres side.

– I noen av kommunene i Viken er det lite smitte. Elever herfra møter elever fra kommuner med mer smitte på bussen og på skolen, sier Brenna.

– Derfor er det viktig å ta et helhetlig grep. Skolebussene er fulle, og det er trengsler i pauser og friminutt ved mange av skolene våre. Énmetersregelen er vanskelig å overholde. Derfor går vi nå til dette steget, sier Brenna.

Stenger ikke skolene

Fylkesrådslederen understreker samtidig at «rødt nivå» ikke innebærer at de videregående skolene stenges.

– Det betyr at vi hovedsakelig går over til digital undervisning for dempe smitte, og for å avhjelpe kollektivtrafikken.

Skolene har vært i beredskap for rødt nivå en stund, og Brenna har full tillit til at ledelsen på den enkelte skole tilpasser undervisningen best mulig.

– Jeg er imponert og utrolig takknemlig for innsatsen hos dem som står i førstelinjen i både skolene, tannklinikkene, de som jobber med renhold og sjåfører på bussene våre.

Nå må vi andre sørge for å gjøre vårt til å holde smitten nede, slik at det kan være tryggest mulig for de som er mest smitteutsatt i jobbene sine, sier Tonje Brenna

Fremtiden er uviss

Det er ikke mulig å si hvor lenge de nye reglene i den videregående skolen i Vikenne vil gjelde.

– Jeg tror vi må være forberedt på at situasjonen kan vare lenge og at den kan endres og forverres nærmest fra dag til dag, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Hun takker alle som nå står på.

En av dem er Vikens største yrkesfaglige videregående skole, Åssiden videregående i Drammen.

Der er lederne nå samlet til møte.

Ann-Mari Henriksen er rektor ved Åssiden videregående skole i Drammen. Foto: Rushda Syed / NRK

Rektor Ann-Mari Henriksen sier til NRK at fylkeskommunens avgjørelse om å stenge de videregående skolene skaper store praktiske utfordringer for skolen.

De jobber nå med å få et opplegg klart til mandag.