Høie advarer mot Belgia-tilstander

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I løpet av helgen har til sammen tre personer dødd som følge av koronasmitte. Samtidig er det økende smitte på landsbasis og flere lokale utbrudd.

En alvorstung helseminister viste til situasjonen i Belgia på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen mandag.

– Det er nå sju uker siden smitten for alvor skjøt fart i Belgia, sa Høie og viste fram en graf over utviklingen i Belgia der smittepilen går rett til værs.

– I oktober eksploderte det. Nå blir 600 personer lagt inn på sykehus hver eneste dag, og hver dag dør 160 mennesker, sa Høie.

– Hvis vi ikke stopper smittespredningen i Norge nå, kan vi stå i en lignende situasjon om sju uker, advarte helseministeren.

– Vi er nødt til å ta kontroll over smitten før den skyter fart for alvor. Den muligheten har vi kanskje ikke om en uke eller to. Den muligheten har vi nå. Hvis vi ikke griper den, kan julen bli preget av sykdom, dødsfall og overfylte sykehus.

5000 kroner for karantenehotell

En del av koronasmitten kommer via personer som kommer reisende fra utlandet. Regjeringen har dermed strammet grepet.

I dag trer reglene om karantenehotell for alle som kommer reisende fra røde land i kraft: Nå må alle tilreisende på karantenehotell, med mindre man har egen bolig i Norge, eller arbeidsgiver har ordnet fasiliteter for karantenen.

Kommer du reisende fra utlandet må du punge ut med 5000 kroner i egenandel for ti netter på karantenehotell, med mindre du har egen bolig i Norge. Reglene trer i kraft i dag. Arbeidsgivere må betale 1500 kroner i døgnet for oppholdet på karantenehotellet.

– Karantenetiden blir ikke forkortet selv om man tester negativt. Det kan gjøre det vanskelig å få besøk av kjærester, besteforeldre og annen familie.

– Men vi gjør det vi kan for å få kontroll og hindre smitte, sa justisminister Monica Mæland.

Flere utbrudd og dødsfall

Hyllestad kommune har satt krisestab etter at koronautbruddet de har slitt med har blusset opp igjen. I dag ble det klart at 12 ansatte ved Havyard Ship technology i Leirvik har testet positivt for korona.

I Tromsø er det påvist smitte ved 12 skoler etter at det i forrige uke ble det gjennomført massetesting ved flere videregående skoler i kommunen. Flere av skolene holder stengt. Rundt 5000 elever i videregående skoler i Troms og Finnmark er under tiltak basert på smittemyndighetens råd.

I Porsanger i Finnmark døde en person søndag som følge av covid-19.

I Lier døde to pasienter på sykehjemmet Liertun som var smittet med korona. Dødsfallene kommer etter et smitteutbrudd på sykehjemmet. Totalt er nå ni ansatte og ni pasienter ved Liertun smittet. I tillegg er en ansatt og en pasient på Fosshagen sykehjem i Lier smittet.

Det var ved midnatt natt til søndag registrert 24.729 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 490 meldte tilfeller siste døgn.

De fleste smittetilfellene i Norge er i Oslo. I alt er det nå registrert 1.632 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene. Det er registrert 124 nye smittede i Oslo siste døgn. Det er en oppgang på 34 smittetilfeller fra dagen før.