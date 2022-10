– Jeg har det veldig bra! Jeg er litt overrasket selv over at jeg leder verdenscupen, forteller Victoria Gulliksen.

Etter en andreplass under konkurransen i Oslo 16. oktober og en sjetteplass i Helsinki 23. oktober topper nå Victoria Gulliksen listen sammenlagt i den vesteuropeiske ligaen i sprangridning.

– Vi er to individer som er sammen, og må være i form begge to. Man vet aldri helt om begge er det før start, sier hun.

I denne konkurransen i Oslo tok Gulliksen andreplass. Foto: Norges Rytterforund

Det utrolige hestecomebacket

Hesten til Victoria heter Equine America Papa Roach og er 13 år. Hun har hatt hesten lenge, men for fire år siden fikk den en alvorlig skade i senen i et bein.

Veterinæren mente at hesten aldri kunne konkurrere igjen, men Victoria nektet å gi opp håpet. Etter ett år og ni måneder var hesten tilbake på konkurransearenaen igjen.

– Det er veldig lenge for en hest å være ute, sier Victoria. Hun forteller at hester ofte mister motivasjon om de ikke er nær konkurransearenaen på en stund.

– Jeg tror han ville komme tilbake for meg. Vi er et bra team sammen, og han betyr mye for meg, sier Victoria.

Stolt pappa

– Jeg tror du har mulighet til å vinne alt sammen, Victoria. Pappa Geir Gulliksen snakker med datteren på telefon. Han er hjemme på stallen i Lier, mens Victoria bor og passer familiestallen i Belgia. Han er stolt over det datteren har prestert.

Geir Gulliksen snakker ofte med datteren på telefon fra Belgia. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det er ikke tilfeldig at hun har suksess, hun jobber beinhardt, sier Geir. Han forteller at hun var en bestemt hestejente allerede som liten.

Selv har Geir Gulliksen vært på det norske landslaget i nesten 40 år. Han har fortsatt over 200 reisedøgn i året, og har lagt bak seg både World Cup, OL, og VM. Han har 12 kongepokaler.

Han deltok i sommer-OL 2008 og i 2020 der han kom til finalen. 62-åringen deltok også i sommer-OL i Tokyo i 2021 som den eldste norske OL-utøveren noen gang.

– Vi er et bra team i familien. Vi er mange som jobber mot samme mål og konkurrerer, sier Geir.

Mangler 12 poeng for finale

Victoria har nå 28 poeng sammenlagt. Neste gang hun får muligheten til å ri inn poeng er under World Cup-stevnet i italienske Verona 3. til 6. november. Hun må ha 39 poeng totalt for å nå finalen i USA i april.

Det er både Victoria og Geir Gulliksen bestemt på at hun skal gjøre.

– Jeg håper at vi kommer til finalen og vinner hele greia, hvis hesten og jeg er i god form. Det hadde vært en ny drøm og en ny historisk opplevelse for Norge, sier Victoria.