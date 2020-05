VG: EØS-borgere får besøke familien og dra på hytta i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Også EØS-borgere som eier fast eiendom i Norge, herunder fritidsbolig, og som skal besøke denne, får lov til å komme inn i landet, skriver VG.

Justisminister Monica Mæland (H) opplyser til avisen at departementet kontinuerlig jobber med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Når smittesituasjonen åpner for det, vil de lette på bortvisningsreglene.

– Derfor er jeg glad for å kunne si at vi i dag har vedtatt at flere EØS-borgere som normalt kunne reise inn i Norge, nå kan reise hit igjen. Det betyr at flere familiemedlemmer til EØS-borgere, og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere, nå kan reise til Norge, skriver hun i en epost til VG.

Ble kontaktet av flere tyskere

Endringen får tyske Martin Ehlers til å juble. Han bor i Berlin, men har tilbrakt utallige ferieuker i Norge. På Vanylven i Møre og Romsdal har familien hans sitt ferieparadis – et eget hus med eiet tomt.

Han har lenge ventet på muligheten til å komme seg inn i Norge for å utbedre en vannskade på hytta. Han anslår at rundt 25 personer fra Tyskland har tatt kontakt med ham om reglene.

Martin Ehlers sier at han har blitt kontaktet av mange tyskere som er glade for å få muligheten til å dra til Norge igjen. Foto: privat

– Vi er takknemlige for at den norske staten har åpnet opp denne muligheten, jeg hadde ikke forventet at det skulle gå så fort! Jeg har allerede fått flere telefoner og e-poster fra andre tyske statsborgere som har vært i samme situasjon. Alle er veldig glade nå, skriver han til NRK tirsdag kveld.

Ehlers skriver videre at han nå ser frem til å bestille ferge og planlegge neste tur til hytta. Han regner med at han vil prøve å komme til Norge allerede i starten av juni.

I overkant av 10.000 norske hytter er eid av utenlandske statsborgere. Svensker eier hver fjerde av disse, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg kommer helårsboliger som benyttes som fritidsboliger av utlendinger.

Tyske Martin Ehlers har tidligere bygget veranda på fritidsboligen sin i Vanylven i Møre og Romsdal. Nå er han glad for muligheten til å reise tilbake til fritidsboligen. Foto: Privat

Karanteneregler gjelder fremdeles

Lempingen på tiltakene gjelder også EØS-borgere som skal besøke mindreårige barn, ektefelle eller samboer eller ektefellens eller samboerens mindreårige barn i Norge, samt mindreårige EØS-borgere som skal besøke forelder i Norge.

Mæland understreker at karantenereglene fortsatt gjelder, og at alle som reiser inn i Norge, må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

– Jeg er sikker på at utlendingene vil følge karantenereglene i Norge. Nordmenn kan forvente det av oss og ingen skal trenge å være redde for å bli smittet, skriver Martin Ehlers.

Ifølge Justisdepartementet trer forskriften i verk straks.