Vannbruken i Oslo har gått ned

Etter at Oslo kommune sendte ut en tekstmelding hvor de ba innbyggerne om å bruke mindre vann, har forbruket sunket med 10–15 prosent den siste måneden. Det viser nye tall fra kommunen.



– Jeg er veldig glad og takknemlig for at folk har tatt det samfunnsansvaret i den krevende situasjonen vi står i med å ha nok vann til byen, sier seksjonsleder Frode Hult i vann- og avløpsetaten til NRK.



Mai er høysesong for bilvask og hagevanning, og er vanligvis den måneden i året hvor vannforbruket i Oslo er høyest. I fjor var forbruket 262 millioner liter i snitt per dag, mens årets maitall viser en nedgang til 246 millioner liter.



Ifølge Hult kreves det mye nedbør over lang tid for at drikkevannsmagasinene i marka skal fylles opp igjen.



– Magasinfyllingen ligger nå på drøyt 69 prosent, og normalt for dette året er 91. Så det er langt opp dit, sier han.



Byrådsleder Raymond Johansen er glad for at Oslofolk trår til når det trengs, og håper alle vil fortsette den gode jobben.