Sofie Sandbakken setter begge beina på brettet. Hun sliter litt med å holde balansen.

– Dette er kjempegøy!

7-åringen besøker utstyrssentralen på Jevnaker sammen med moren. De skal låne et skateboard. Helt gratis.

– Jeg vil prøve før jeg kjøper det selv. Det er best å gjøre det på den måten, sier hun med et stort smil om munnen.

En liten prøvetur med det nye skateboardet for sju år gamle Sofie Sandbakken. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Bare så langt i år har gjengen på Hadeland lånt ut dobbelt så mye sportsutstyr som hele 2020. Sentralen på det lille tettstedet har vært størst i antall utlån de tre siste månedene.

– Vi har veldig, veldig mye å gjøre, sier administrativ leder i BUA Jevnaker, Monica Kornum.

Organisasjonen har over 150 sentraler i Norge. Noen må snu i døra fordi det ikke finnes riktige størrelse til dem.

Administrativ leder i BUA Jevnaker, Monica Kornum. Foto: Rahand Bazaz

– Det er jo veldig fint at så mange bruker oss, men vi har et behov for flere folk ettersom vi blir større, sier Kornum.

Roper etter hjelp

Så langt i år har sentralene på landsbasis lånt ut 273.000 enheter. I fjor totalt var tallet 144.000.

Det gir en økning på om lag 90 prosent.

– Vi har sprengt kapasitet i hele landet. Det skjedde noe i vinter. Med den kjempeboosten vi fikk må vi ta en kjempeinvestering, sier Monica Vogt.

Hun er leder av hele BUA-nettverket og frir nå til særlig Arbeiderpartiet. Hun håper at de følger opp sitt eget forslag om å sikre tilgang til gratis sportsutstyr alle.

– Dette er en bønn om mer hjelp, sier daglig leder i BUA-nettverket, Monica Vogt. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Jeg er bekymret for vinteren som kommer. Alt går bare rett oppover, og dette er en tjeneste nordmenn bare kaster seg over. Det blir ikke mindre, selv uten korona, sier hun.

Kirkens Bymisjon låner også ut gratis utstyr, men til barn og unge under 18 år. Så langt i år har de lånt ut over 42.000 enheter, mot 23.000 i hele 2020.

– I dag bruker vi mye penger og krefter på å bøte på fattigdommen, og det er viktig å lindre symptomene. Men vi forventer at den nye regjeringen og det nye Stortinget gjør noe med selve årsaken til fattigdommen, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal.

Ap: – En viktig sak

Tidligere i år ga Solberg-regjeringen 20 millioner kroner til sentralene på grunn av økt etterspørsel i vinter.

En samlet opposisjon, med blant annet Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, svarte med å legge av 45 millioner i sitt alternative forslag.

– Nå er vi så spente at vi holder pusten. Vi trenger mer penger, sier Monica Vogt i BUA-nettverket.

Hun håper politikerne holder det de har lovet.

– Vi kommer til å innfri mange av politikernes store hodepine om å få nordmenn ut i fysisk aktivitet og mindre forbruk, sier Vogt.

Arbeiderpartiet vil ikke nå svare på konkrete spørsmål på hvordan de skal følge opp sin egen politikk i tiden som kommer.

Anette Trettebergstuen (Ap) vil ikke svare på hva de konkret kommer til å gjøre for utstyrssentralene i tiden fremover. Foto: Arbeiderpartiet

– Nå må vi først danne regjering og forhandle frem en regjeringsplattform, men kampen mot ulikhet blant barn og unge er en viktig sak, sier familie- og kulturpolitisk talsperson, Anette Trettebergstuen.

SV sier de fortsatt vil kjempe for flere og bedre utstyrssentraler.

– Jeg har også tidligere foreslått på Stortinget at det skal innføres retningslinjer for kvalitet og tilgjengelig til en utstyrssentral for alle barn og unge, sier familiepolitisk talsperson, Freddy André Øvstegård.

Torsdag møtes Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Hurdalssjøen Hotell for de første samtalene om et regjeringssamarbeid.

Miljøbevisste brødre

Brødrene William, Patrik og Benjamin har brukt sentralen flittig det siste året. De har lånt ski, skøyter og annet vinterutstyr. Denne gangen ble det sykkel på dem alle.

– Det er jo viktig for miljøet også, at vi ikke kjøper så mye. Man får brukt utstyret og testet det før man bestemmer seg på om man vil kjøpe det, sier Patrik Hagen (10).

Tvillingbror Benjamin er enig.

– Det som er så fint her er at man kan få låne masse forskjellig. Jeg vet ikke helt hva som har vært best å låne, men det er veldig mye gøy, sier han.

Brødrene William, Patrik og Benjamin med hver sin sykkel. Like glad denne gang, som alle andre ganger de har lånt utstyr her på BUA Jevnaker. Foto: Rahand Bazaz / NRK