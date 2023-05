Tror politiets uniformnekt i pridetoget vil skape utrygghet

I dag tidlig ble det kjent at politifolk ikke får gå med uniform under prideparadene i år.

Ifølge beredskapsdirektør Tone Vangen handler det om sikkerhet.

Det handler om størst mulig forutsetning og trygghet for innbyggerne, under det gjeldende trusselbildet. Det er ikke for å sikre politifolk mer enn andre, sier Vangen til Politiforum.

– Bør tenke seg om

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber politiet snu og tillate uniform i prideparadene, meldte VG tidligere i dag.

– Jeg synes det er en uklok beslutning, siden politiet har fått lov til å gå med uniform i toget siden 2005. Når dette kommer det første året etter terrorhandligen mot London Pub i Oslo i fjor, kan det lett skape en usikkerhet, sier Johansen til NRK.

Han sier politifaglige myndigheter må få lov til å gjøre sin vurdering, men håper det er plass til en diskusjon om dette.

– For dette kan gjøre folk utrygge. Putin har pekt på nettopp de skeive som en av utforingene Vesten har, sier byrådslederen.

Leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

Lederen av Oslo Pride, Dan Bjørke, sier han fortstår at politiet må skille mellom når de er på jobb og ikke.

Brannvesenet har ikke bestemt seg

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun har hatt kontakt med Politidirektoratet.

– Jeg forutsetter at de har hatt en god dialog med, og lyttet nøye til, disse miljøene før avgjørelsen er tatt. Jeg håper politifolk som ønsker det fremdeles vil delta i pride og skeive arrangementer i hele Norge, sier Mehl ifølge NTB.

Brannvesenet har ikke tatt stilling til om de skal delta i årets prideparade eller ikke, og derfor har de heller ikke tatt stilling til om de skal bruke uniformer i paraden, sier kommunikasjonsrådgiver Haakon Dueland til NRK.

Politiet har siden 2005 hatt et unntak for å gå i uniform i prideparader. Det blir nå opphevet på ubestemt tid.

Beredskapsdirektør Vangen sier politiuniformen bare skal brukes når tjenestepersonene er på jobb.

– Vi ønsker mangfold velkommen. Politiet skal fortsatt delta i pride, og fortsatt gå i toget. Den eneste forskjellen er at politiet ikke går i uniform, sier hun i en pressemelding.