En 18 år gammel mann er pågrepet og sikta for drapsforsøk etter en knivstikking på Stovner tirsdag ettermiddag.

Han er tidligere domfelt for en annen voldsepisode på Stovner i desember 2020 og en hendelse på Veitvet i januar i år.

For den siste hendelsen ble han i juni dømt til 120 dagers betinget fengsel, med vilkår om ungdomsoppfølging. Da uttrykte retten brkyming for at han ble dømt i en ny voldssak så kort tid etter den forrige.

Ingen andre er sikta i saken, og politiet prøver fortsatt å skaffe seg oversikt, sier fungerende seksjonsleder Ingebjørg Hansen i drapsavdelinga.

– Man jobber med mange hypotester. Vi prøver å finne ut om det kan ligge noen konflikter bak, og om det er flere som er involvert, sier Hansen.

Mange ungdommer til stede

Hendelsen skjedde ved Stovner senter, like i nærheten av både ungdomsskole og en videregående skole.

Mange ungdommer var til stede da hendelsen skjedde, ifølge Hansen.

– Det har vært en samling av flere ungdommer. Vi tar vitneavhør, men kan ikke gå ut med hva vitner har sett eller ikke har sett.

De har også en del videomateriale de nå går gjennom, sier Hansen.

Politiet tror hendelsen har skjedd i forbindelse med en konflikt. Foto: Johanna Hauge / NRK

Skjedde utendørs

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.11, og sendte store ressurser til stedet.

De første meldingene gikk ut på en slåsskamp og mulig knivstikking, forteller operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NRK.

– Innledningsvis fikk vi melding om en ganske stor ansamling i forbindelse med en slåsskamp. Hvor mange som har vært direkte involvert i hendelsen som har resultert i disse skadene, er uklart for meg nå.



Hendelsen skjedde utendørs bak Stovner senter.

Da en av patruljene kom frem til stedet, fant de gutten som ble betegna som kritisk skadet.



– Etter kort tid finner vi også en person som pågripes, som vi setter i sammenheng med hendelsen. I tillegg har vi en person som ble funnet i nærheten med lettere skader i en hånd, sier Nysæter.

Den skadde personen ble behandla på sykehus og er nå stabil. Politiet håper det er mulig å avhøre ham i løpet av dagen.



Onsdag gjør politiet fortsatt tekniske undersøkelser i saken, men vil ikke gå inn på hva det innebærer.

Avhører vitner

Det er ingenting som tilsier at det skal være noen ytterligere fare for publikum, ifølge operasjonslederen.



– Den informasjonen som vi har tyder på at dette er i forbindelse med en spesifikk konflikt, og ikke noe som har rammet tilfeldige.

Politiet vet foreløpig ikke om at det er noen relasjon mellom personene.

Hansen understreker onsdag at de ikke tror knivstikkinga har noen sammenheng med skytinga på Torshov senere samme kveld.

– Om vi setter det i sammenheng med noen andre hendelser utover det, er for tidlig å svare på nå.

Vitner som ikke har vært i kontakt med politiet, oppfordres til å ta kontakt på telefon 02800.