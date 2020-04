To branner i samme område tirsdag morgen

– Vi har sikret stedet, men det brenner fortsatt godt. Det jobbes med slukking og så jobber brannvesenet med at det ikke skal spre seg til bygg som ikke er berørt ennå. Alle ansatte er gjort rede for, sier innsatsleder Sindre Dahlstrøm i politiet.

Det velter tykk røyk opp fra søppelsorteringsanlegget til Ragn Sells i Moss tirsdag morgen. Fra utsiden av bygget ser man flammer både på taket og gjennom åpninger og sprekker nedover i bygget.

Brann hos Ragn Sells i Moss Du trenger javascript for å se video.

Et vitne NRK har snakket med forteller at brannen startet inne på et av transportbåndene i bygget som huser et søppelsorteringsanlegg.

Ansatte fjernet trykkflasker

Tykk røyk stiger opp fra søppelsorteringsanlegget i Moss. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Også selskapet bekrefter at det er i søppelsorteringsanlegget det tok fyr.

– Det er et bygg der vi tar imot og sorterer blandet avfall. Så det har nok blitt kastet et eller annet som har tatt fyr, men vi vet lite akkurat nå, sier administrerende direktør Vidar Svenning Olsen.

Ifølge Olsen er det normalt seks-syv personer som jobber på stedet, men det er ikke meldt om noen personskader.

Brannvesenet opplyser itl NRK at slukkingen pågår for fullt, og at brannvesenet i Moss får hjelp fra kolleger i Sarpsborg og på Rygge flyplass.

Ansatte ved bedriften skal også ha fjernet trykkflasker og bensin fra stedet da det begynte å brenne.

Politiet skriver at de som skal levere avfall vil bli påvirket. Veien forbi stedet vil bli sperret mens slukningsarbeidet pågår.

Les også: Lange køer da gjenvinningsstasjonene åpnet

To branner på kort tid

Politiet meldte om brannen i avfallsanlegget litt over klokken 9 tirsdag morgen.

På dette tidspunktet var store deler av brannkorpset allerede i området.

Tidligere tirsdag morgen brant det nemlig i en leilighet noen få hundre meter unna. Brannvesenet har søkt gjennom denne leiligheten, og går ut fra at ingen personer er skadet i leilighetsbrannen.