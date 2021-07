Forbereder seg på ny nedstengning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kan bli stengt igjen fortere enn vi aner. Vi ønsker det ikke, men har vært med så lenge at vi forstår logikken og hva som kan skje, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat i Strömstad.

Alt er nesten som vanlig i den gigantiske dagligvarebutikken noen kilometer fra den norske grensa. Det betyr at hyllene er fylt opp og at det høres en konstant summing i norske stemmer. Det er dessuten ekstra mange kunder når regnet «endelig» avløser sola utenfor.

Butikksjef Ole Jørgen Lind har ønsket over 100 ansatte velkommen tilbake til jobb på Svinesund, men han frykter en ny nedstenging. Foto: Amalie Fagerhaug Evje/NRK

Omsetningen for butikkene langs grensa er ikke fullt så bra som den var før pandemien. Svensk Handel har ifølge Sveriges Radio beregnet at omsetningen fortsatt er 80 prosent lavere enn tidligere. Men Bohuslän, som Strömstad er en del av, klarer seg bedre enn enkelte andre regioner.

Biltrafikken inn til Norge over Svinesund har de siste dagene vært på 70–80 prosent av det den var sommeren før pandemien.

Tør ikke juble

Butikksjefen, som det siste året har sparket eller permittert 140 ansatte, puster veldig lettet ut over at de ansatte og kundene nå er tilbake.

Likevel tør han ikke helt å slippe jubelen løs.

For selv om Sverige mange steder har lavere smittespredning enn Norge, har de to landene i Linds øyne ikke klart å samarbeide godt nok under pandemien.

Det gjør at usikkerheten øker.

– Norden har ambisjoner om å være verdens best integrerte region. Det har det ikke vært det siste året. Jeg håper vi kan finne tilbake til samarbeidet vi har hatt, sier butikksjefen.

Strömstad satser på nye næringer

Grensebyen Strömstad har i årevis bygget opp en stor turist- og handelsnæring som nesten utelukkende baserer seg på nordmenn. Men det siste året har begge næringene stoppet fullstendig opp. Byen har vært gjennom en krise.

Norske turister og handlende er igjen tilbake i Strömstad. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Ordfører Kent Hansson er strålende fornøyd med å se nordmenn i byen igjen. Men han er sikker på at pandemien må få langvarige konsekvenser for hans kommune.

– Vi har alltid visst at vi var avhengige av handel og besøk, men vi har ikke hatt i tankene at det skulle komme en pandemi og at grensen skal stenge. Men nå ser vi at det kan skje og da gjelder det å være bedre forberedt neste gang, sier ordføreren.

Han kaller det som har skjedd «en dyr lærepenge».

Ordfører Kent Hansson har vært redd for at forholdet mellom nordmenn og svensker skulle få dype sår. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Nå jobber kommunen aktivt for å bygge opp andre næringer slik at de blir mindre avhengig av turist- og handelsnæringen. Han innser nemlig at Strömstad har blitt for avhengig av nordmenn.

Samtidig legger han ikke skjul på at han har vært bekymret for at det skulle bli en langvarig splittelse mellom broderfolket.

– Det har vært en polarisering, i hvert fall på sosiale medier, mellom Sverige og Norge. Man har lagt skylden på hverandre. Jeg trodde at det skulle få litt dypere effekt, men jeg kan ikke se det. Det er jeg veldig glad for.