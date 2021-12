– Vareverdien på disse blir så liten i forhold til kostnaden ved å fyre opp. Da velger vi kort prosess. Stenger av og kaster.

Gartner Vebjørn Sørby i Vestfossen produserer julestjerner i stort monn. Nå merker han prisstigningen på strøm.

– Fra i fjor til i år har strømprisen steget med nesten 3 millioner kroner, sier han.

Gartner Vebjørn Sørby merker strømprisene godt. Han frykter konsekvensene på sikt på vegne av hele bransjen. Foto: Caroline Bækkelund hauge / NRK

Sørby disponerer 24 mål til julestjerneproduksjon. Drøyt 450.000 planter.

Dagens strømpriser tvinger ham til å måtte trekke ut kontakten i en av hallene. Tusenvis av julestjerner som skulle lyse opp i norske hjem står nå mørkt og kaldt. Den visse død.

Mener det er en akutt krise for næringen

Situasjonen får administrerende direktør i Mester Grønn, Erling Ølstad, til å tordne mot myndighetene.

– Det er en akutt krise! Nå må styresmaktene komme på banen, hvis ikke går mange gartnerier konkurs. Får vi ikke svar blir lysene og varmen slått av i veksthusene. Vannrørene fryser på ett døgn nå. Da er det over. Klokka går. Stupet er der.

– Klokka går, og vi nærmer oss stupet. Nå må myndighetene gjøre noe, forlanger Mester Grønn-sjefen Erling Ølstad. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Han etterlyser en kompensasjonsordning for prisstigningen, og mener myndighetene overhodet ikke tar tak i strømkrisen som treffer veksthusnæringen med stormende kraft.

– Ikke storm. Dette er den perfekte orkan. En storm er mer forutsigbar. Dette er ikke forutsigbart i det hele tatt – helt umulig for norske gartnere å forholde seg til, understreker han.

Gartneribransjen i Norge er under press grunnet økningen i strømprisen, som er fem ganger høyere i dag enn for et år siden, bemerker Ølstad.

Kan ikke vente

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier til NRK at hun forstår situasjonen som gartnernæringen er i. Hun viser til budsjettforliket der det er gjort vedtak som også veksthusnæringen vil nytte godt av.

– Økte energikostnader var også oppe i tilleggsforhandlingene med jordbruket. Der var vi enige om å komme tilbake til strømkostnadene i jordbruksoppgjøret 2022, sier Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch peker på jordbruksoppgjøret 2022 som en mulig løsning. Foto: Dan Henrik Klausen

– Det nytter ikke å vente til jordbruksoppgjøret til våren, kommenterer generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg.

Hun opplyser at om lag 30 prosent av inntektene til blomsterproduksjonen kommer på vinteren.

– Det er nå regningene kommer. Bransjen trenger en redningspakke nå.

Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, frykter at lysene slukkes i norske drivhus. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Lite julestemning

2020 var «tidenes år» for Sørby gartnerier. 2021 derimot oppsummeres som det verste noensinne.

Takket være det gode fjoråret, ser det allikevel ikke helt mørkt ut for Sørby. Han tror på et liv etter nøden. Han overlever. Iallfall inntil videre. Men denne julen har levebrødet blitt en hodepine.

– Jeg skal selge julestemning, men inni hodet og magen min er det lite julestemning.