Jørgen og Yuka giftet seg digitalt – siste utvei for å bli med på fødsel

– Mitt inntrykk er at arbeidere er viktigere enn familie. Selv om det går på bekostning av min mentale helse.

Jørgen Wiik og Yuka Kimura Wiik møttes for seks år siden. Hun bor i Tokyo, han bor i Ski.

Innreisereglene har rammet paret hardt. De så hverandre sist i jula. Nå venter de sitt første barn, men Kimura slipper ikke inn i Norge.

– Vi med familie og kjæreste i utlandet burde vært heist litt høyre på agendaen, fordi retten til å kunne velge familie er veldig viktig, sier Wiik.

Forrige uke videreførte regjeringen de strenge innreisereglene til 24. mai.

Hvem kan reise inn i Norge? Kan bare norske borgere komme inn i landet? Det korte svaret er ja. Regjeringen har de siste ukene strammet inn på innreisereglene. I utgangspunktet kan kun utlendinger som er folkeregistrert i Norge reise inn i landet nå. Dette gjelder også EØS-borgere. Finnes det unntak? Blant annet kan personer som har samvær med barn, familiemedlemmer til personer som er folkeregistrert i Norge og utlendinger som har kritiske samfunnsfunksjoner komme inn i landet. Det er også unntak for barn som pendler til skole, gods- og persontransport og helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i Norge. Hva skjer når man kommer tilbake? Alle som har vært på reise i land utenfor EØS/Schengen må på karantenehotell. Dersom reisen din er nødvendig i andre land, kan du tilbringe karantenen hjemme. Har man vært på en unødvendig reise i et annet land, må man på karantenehotell. Må alle teste seg? Ja. Uansett om reisen har vært unødvendig eller nødvendig må alle norske borgere som kommer tilbake til Norge registrere seg og teste seg. Innreisende skal registrere seg før de kommer til Norge. Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til man skal inn i landet. Nye koronaregler: 2100 personer vist bort fra Norge

Giftet seg etter japansk lov

Fordi Kimura ikke får reise til Norge, må Wiik gjøre alt han kan for å komme inn i Japan.

Forrige uke giftet de seg etter japansk lov, uten å være fysisk sammen. De håper at det skal gi Wiik muligheten til å bli med på fødselen.



– Jeg hadde ikke blitt ført opp som far til barnet dersom vi ikke hadde giftet oss, fordi jeg ikke befinner meg i Japan nå. Vi gjør dette for barnets fremtid.

Men giftermålet er ikke godkjent i Norge.

– En forferdelig vanskelig situasjon

Tirsdag delte Wiik sin historie i Facebook-gruppe med over 8000 medlemmer. Der deler nordmenn og andre med familie eller kjæreste i utlandet sine historier.

Psykologspesialist Fanny Duckert sier at det er viktig å bevare håpet om at det vil bli bedre etterhvert.

– Det er jo helt åpenbart at dette er en forferdelig vanskelig situasjon å befinne seg i. Det berører de helt basale menneskelige behovene som kjærlighet, tilhørighet og å være der for hverandre.

Psykologspesialist Fanny Duckert sier det er viktig å bevare håpet om at ting blir bedre. Foto: Tron Trondal / UiO

Hun råder personer i disse situasjonene til å utnytte alle muligheter for kontakt med hverandre over telefon og internett.

– Søk støtte fra folk rundt deg på forskjellige måter. Det er viktig å ikke være alene. Jeg tenker at en Facebook-gruppe er kjempepositivt. Det hjelper å treffe andre i samme situasjon.

Forstår at mange har det vanskelig

Justisdepartementet kan ikke si når grensa åpner opp for kjærester og familier.

– Jeg forstår veldig godt at mange savner å besøke familie og kjærester – eller andre som de er glade i. Det er veldig mange som har det vanskelig med de strenge tiltakene som vi har sett oss nødt til å innføre, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i en e-post.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) forklarer at det kun er den nærmeste familien som ektepar, registrerte samboere og barna deres som kan komme inn i Norge. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Onsdag la regjeringen frem planen for koronasertifikat.

– Ingen ønsker å ha strenge innreisetiltak lenger enn det er nødvendig. Vi jobber med å innføre vaksinepass, men det er for tidlig å slå fast nøyaktig hvordan dette vil innrettes.

Torsdag sa statsminister Erna Solberg til NRK at regjeringen skal se på tiltakene for familie og nære relasjoner i trinn to av gjenåpningsplanen.