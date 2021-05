Tror Norge er klare med koronapass før EU

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronasertifikatet var det største temaet på regjeringens pressekonferanse onsdag. Erna Solberg åpner for at man kan reise mer med dette i tillegg til å delta på offentlige arrangementer i Norge.

Sertifikatet kan vise at du er vaksinert, har gjennomgått covid-19-sykdom eller har tatt en koronatest som er negativ.

Dette gir en status som «beskyttet».

Allerede i dag kan du se ditt koronasertifikat på helsenorge.no.

SLIK SER DET UT: Vaksinesertifikatet på helsenorge.no.

Den verifiserbare versjonen av koronasertifikatet skal etter planen være ferdig tidlig i juni. Norges koronapass kan bli klart før EU sitt.

– Planen vår er å være ferdig med vår versjon før EU er ferdig med det, og vi kan begynne å bruke det i alle fall internt i Norge, og kanskje over grensene, sier Solberg.

Frykter juks

Solberg sier Norge samarbeider med EU om et felles rammeverk for koronasertifikat.

Hun er opptatt av at versjonene som finnes i dag ikke kan verifiseres at er ekte. Det jobbes med slike løsninger sammen med EU.

– Vi må sørge for at folk ikke kan jukse. EU jobber met et sertifikat som kan være i slutten av juni. Har Norge et sertifikat på plass før det, vurderer vi å åpne for reise til og fra EU før et slikt sertifikat er på plass, sier Solberg.

Hun sier de i dag ikke har noen ferdig liste over hva de ønsker å bruke et vaksinesertifikat til, men gir noen eksempler.

Solberg sier sertifikatet kan brukes til å delta på offentlige arrangementer, cruise og andre typer pakketurer, og øke antallet som kan delta på arrangementer utover sommeren.

Regjeringen ønsker å få på plass en ordning med testing ved inngangen til arrangementer utendørs.

– Bruken av sertifikatet kan kreve en lovhjemmel. Vi vil derfor sende det ut på høring i dag, sier Solberg.

Et annet spørsmål er om bruken av disse sertifikatene vil legge et press på testkapasiteten dersom mange får lettelser ved å vise fram en negativ test.

Danmark har startet

Danmark har innført en løsning der sertifikatet viser om man er vaksinert, om man har hatt sykdommen eller om man har en fersk negativ koronatest.

Danmark har åpnet for at folk blant annet kan gå på konserter med koronasertifikat.

To ulike typer sertifikat

Det skilles mellom to ulike typer koronasertifikater. Det ene etableres på tvers av flere europeiske land. Det andre gjelder bare i Norge.

EU jobber med å få på plass et såkalt «grønt sertifikat». Dette digitale passet skal gjøre det lettere å reise mellom EU-landene. EU-kommisjonen har åpnet for at Norge kan være med på denne løsningen.

I Norge jobbes det også med en nasjonal løsning, som vil kunne gi lettelser til de som er vaksinert, har avlagt negativ test eller gjennomgått covid-19. Den endelige versjonen av det norske sertifikatet skal etter planen være i tråd med EUs regelverk.

Lettelser for vaksinerte

Regjeringen kom også med flere lettelser for personer som har fått vaksine.

Det har lenge vært et råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser for alle, uavhengig av om man er beskyttet eller ikke.

– Regjeringen har besluttet at vi fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge, sier Solberg.

Lettelser for toppidretten

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) sier tiden er kommet for å åpne mer opp for toppidrett og kultursektoren.

Både toppfotballen og topphåndballen åpner fra i dag.

Det åpnes for seriespill for de to øverste divisjonene for kvinner og menn, og det åpnes for at media kan dekke disse kampene.

I det første trinnet kan man ha tilskuere i tre kohorter av 200 – altså 600 totalt.

Utendørsarrangementer åpnes gradvis. Her sier Raja at de ser for seg tester ved inngangen og sertifikat for å kunne åpne for større arrangementer, men at dette må utredes praktisk og juridisk.

I trinn fire av gjenåpningen kan det åpnes for inntil 10.000 deltakere på utendørsarrangementer med fast tilviste plasser der det brukes test eller koronasertifikat.

– Dette er først og fremst rettet til arrangørene, det er de som skal håndtere smittevernreglene. De profesjonelle aktørene har gitt innspillene selv. Det blir et møte i morgen for å avklare spørsmål om hvordan ting skal løses, sier Raja.

Åpner litt i Oslo

Klokken 12 holdt Oslos byrådsleder Raymond Johansen pressekonferanse om gjenåpningsplanen i hovedstaden.

Kjøpesentre og butikker kan åpne i Oslo fra torsdag, og grunnskoler og barnehager går over til gult nivå fra 10. mai. Resten av trinn to vurderes 20. mai.

Onsdag var det 123 nye koronatilfeller i Oslo og 484 nye smittede i Norge totalt.