Brannvesenet fikk melding fra Vann- og avløpsetaten kl. 10.47 om at det var gravd over en stor vannledning.

– Det hadde blitt gravd over en 400 millimeteres vannledning. Vann og avløpsetaten ønsket bistand fra oss, sier Hans Erik Tysdal, vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat.

Vannet fosset ut av hovedvannledningen. Etter hvert klarte brannvesenet og Vann- og avløpsetaten klarte å stoppe lekkasjen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

3 brannbiler ble sendt til Sarpsborggata på Bjølsen i Oslo.

Oslo-politiet opplyser at selve lekkasjen kommer fra krysset Stavangergata/Sarpsborggata. Lekkasjen er nå stoppet og seks sugebiler jobber for å bli kvitt vannet.

– Det er Oslo kommune som har drevet vedlikeholdsarbeid. Det rant 2500 liter i sekundet, sier politiets innsatsleder på stedet Magnus Strande.

De er bekymret for om vannet kan lekke inn i folks kjellere og ber folk være oppmerksomme.

– Vannet har trengt ned i kjellere helt ned til Alexander Kiellands plass. Det er fortsatt mye som gjenstår med å tømme vann fra kjellere, sier Strande.

– Vi begynner nå å åpne gater i gjen, men Stavangergata vil være stengt lenge.

NRKs reporter på stedet kunne fortelle at asfalten i Uelands gate var på vei til å heve seg.

Vannet fosset ut av hovedvannledning ved Bjølsen. Du trenger javascript for å se video. Vannet fosset ut av hovedvannledning ved Bjølsen.

– Skjedd i forbindelse med arbeid

For en måned siden var det en stor vannlekkasje på Sagene. Den gang førte alt vannet til at mange veier ble stengt og kjellere i bygninger ble oversvømt.

Vannlekkasjen onsdag kom fra en annen hovedvannledning enn ved forrige lekkasje. Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler fra Vann og avløpsetaten.

– Lekkasjen har skjedd i forbindelse med arbeid. Våre folk er på stedet for å stanse lekkasjen så raskt som mulig, sier Spieler.

Er det samme ledning som forrige lekkasje?

– Nei, det er en annen ledning, og et annet arbeid.

Ring 2 ble sperret for privatbiler mellom Geitmyrsveien og Vogtsgate. Politiet sier at de nå begynner å åpne gatene gjen, men at Stavangergata vil være stengt lenge.