Ny vannlekkasje i Oslo

– Det er mange brannbiler på vei, skrev Oslo brann- og redningstjeneste på Twitter like etter klokken 20.

Ifølge nødetaten er det en større lekkasje i Sandefjordgata på Sagene tirsdag kveld. Det er like i nærheten av der det var en stor lekkasje mandag ettermiddag.

Kort tid etter opplyser også politiet om det samme.

– Vi er i Kongsvingergata hvor det er en ny vannlekkasje. Vannet beveger seg i retning mot Sagene, og nedover Sandefjordgata.

Stanset etter kort tid

Kort tid etter kommer det meldinger om at lekkasjen er stanset. Folk i området ser at vannmengdene er betydelig redusert enn det som kom nedover gatene først.

En halvtimes tid etter lekkasjen ble meldt ifra om sier brannvesenet at de har fått stoppet den.

– Vannet er avstengt. Det vil fortsatt renne mye vann i gatene ned i fra kryss Kongsvingergata-Sandefjordgata og ned mot Arendalsgata, skriver de på Twitter.

Politiet tror den siste lekkasjen kommer som følge av at et vannrør er skadet av masse som har rast ut fra arbeidet med reparere den forrige i området.

Det virker som at tirsdagens lekkasje gir betydelig mindre konsekvenser for trafikken også. Så langt er kun et par gater i området sperret, ifølge NRKs reporter på stedet.