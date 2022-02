Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er mange av de som er på jobb her i dag som har snakket om at de blir helt rørt av det, sier butikksjef i Maximat på Nordby, Ole Jørgen Lind.

I nesten to år har det vært tidvis nesten helt stans i grensehandelen. Men lørdag lettet regjeringen på koronarestriksjonene.

Kravet om negativ test før innreise og krav til innreiseregistrering ble opphevet klokka 10.00. Politiet vil nå gjennomføre grensekontroll som før pandemien.

Butikksjef på Maximat, Ole Jørgen Lind sier det har vært mange nordmenn i butikken i dag. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Lørdag har folk valfartet over grensen. Alle 18 kassene på Maximat var åpne på grunn av stor pågang.

– Vi har vært vant med mye handel før og i to år nå har det nesten vært ingenting. Så det har vært ekstremt hyggelig og glade kunder som kommer på besøk, sier Lind.

I Sverige ble kravet om å fremvise koronapass ved innreise fjernet onsdag denne uken.

– Akkurat som i gamle dager

Pågangen fra nordmenn som vil handle i Sverige lørdag har vært merkbart også i andre butikker.

Senterleder på Nordby Shoppingcenter Ståle Løvheim er godt fornøyd med å se folk tilbake i butikkene.

– I dag må jeg si at det er akkurat som i gamle dager, sier Løvheim.

– Siden det nå er fritt å reise inn i Sverige og hjem til Norge igjen, så er det mange som har tatt seg en tur etter sendingene fra OL.

Fra fjerde kvartal i 2019 til tredje kvartal i fjor, gikk grensehandelen ned med 72,5 prosent viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Senterleder Ståle Løvheim ser positivt på tiden fremover. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Antallet dagsturer over grensa gikk ned med 66, 8 prosent i samme tidsperiode.

Handelsnæringen ved grensa til Norge har slitt, og i flere omganger har ansatte vært permitterte.

– Det har vært tøft for veldig mange. Så dette her er en gledens dag for oss, sier Løvheim.

Går mot en normal hverdag

Klokken 10.00 lørdag holdt regjeringen pressekonferanse om koronatiltakene. Da informerte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at det går mot en normal hverdag.

– Vi kan lette på tiltakene fordi omikron ikke gir så alvorlig sykdom som tidligere varianter. Selv om smitten stiger er andelen som havner på sykehuset lav. Vi er godt beskyttet med vaksinen, sa Støre.

Kravet om en meter avstand og munnbindpåbud ble fjernet. Dersom man er syk er det ikke lenger krav om isolasjon. I stedet anbefaler man at voksne som er bekreftet smittet holder seg hjemme i fire døgn.

Innreisekravene ble også fjernet. Man må derfor ikke lenger teste seg før ankomst eller registrere seg.