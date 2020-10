Stenger utested på ubestemt tid etter nye tiltak

Torsdag trådte nye, strenge smitteverntiltak for Oslo i kraft. Utelivsbransjen har blitt særlig rammet av byrådets innstramminger.

– Det er ikke forsvarlig å måtte drifte under gjeldende regler, sier medeier i utestedet og konsertscenen Blå i Oslo, Paal Mangerud.

De har besluttet å sette konsertvirksomheten på pause. Dermed stenger også dørene på ubestemt tid.

– Vi stanser all booking på Blå. Fordi det er så usikkert, nytter det ikke lenger, sier han.

Utelivsgründer Paal Mangerud er medeier i utestedene Internasjonalen, Bonanza, Feber og Fuglen og Blå i Oslo. Nå stenger han sistnevnte. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Tidligere denne uken bestemte også NOHO Norway, som driver mange av de største utestedene i Oslo, å stenge halvparten av stedene på grunn av de nye tiltakene.

Selskapet driver blant annet utestedene Kulturhuset, Grisen, Colonel Mustard, Youngs og Eilefs Landhandleri.

Lite smitte kan spores til uteliv og kollektivtrafikk

Kun to av 423 registrerte smittede i Oslo i forrige uke kan spores tilbake til serveringsbransjen.

Til tross for det gjelder nå følgende koronatiltak for utelivsbransjen.

Det blir stans i innslipp til utesteder etter 22.00.

Det blir påbud om munnbind innendørs for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord og kan opprettholde én meters avstand til andre.

– Det har vært lite smitte knyttet til utelivet hele tiden. Utelivet blir alltid sittende igjen med regningen, sier Mangerud.

Mangerud forstår at det er vanskelig å styre i en tid med pandemi. Men han mener det er veldig frustrerende med stadig nye tiltak rettet mot utelivsbransjen.

– Når det hele tiden har vært lav smitte knyttet til utelivet og vi atter en gang blir stengt ned, så oppleves det veldig merkelig. I hvert fall med tanke på hvor mye utelivet har omstilt seg.

Utestedet Blå ligger ved Akerselva sentralt i Oslo. Foto: Bård Nafstad / NRK

Ukjent smittested i mange tilfeller

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forstår frustrasjonen.

– Vi skjønner at disse nye reglene er krevende, men vi oppfatter de som nødvendig for å få ned smitten. For å unngå å stenge Oslo helt ned, sier Johansen, som uttalte seg før det ble kjent at Blå stenger dørene.

23 prosent av de registrerte tilfellene i Oslo i forrige uke hadde ukjent smittested.

– I hvor stor grad mistenker dere at den ikke-sporbare smitten egentlig kommer fra utestedene?

– Det vil jeg ikke spekulere i, sier Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at de nye tiltakene i Oslo er krevende, men nødvendig. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mange unge smittede

De som arbeider med å spore smitte i hovedstaden, jobber for å få denne andelen så liten som mulig.

Én av fire som ble smittet i forrige uke, er mellom 20 og 29 år. Det er flere med ukjent smittested blant de unge som har større nettverk, ifølge smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen.

– Alle steder der man kommer i tettere kontakt med mange, som på offentlig transport, serveringssteder og butikker, kan man bli smittet uten at man merker det selv. Jo flere slike eksponeringer, desto vanskeligere blir det å finne ut nøyaktig hvor smitten har skjedd, sier Hagen.

Frode Hagen er smittevernoverlege i Oslo. Foto: Anders Fehn / NRK

Utsolgte konserter

Torsdag gir ledelsen på Blå de ansatte beskjed om at virksomheten settes på pause. Ansatte kan bli langtidspermitert.

Han forteller at Blå vil forsøke å gjennomføre de resterende konsertene på høstplakaten. De nye tiltakene gjør det vanskelig.

– Konserter er utsolgt. Men nå må vi atter en gang endre og utsette fordi myndighetene ikke kan gjøre noe forutsigbart. De flytter på utelivet og kulturen som en kasteball, sier Mangerud.

Utelivsbransjen reagerer på de strenge smitteverntiltakene når nesten ingen av smittetilfellene kan spores tilbake til dem. Foto: Vidar Ruud

Viktig kulturscene

Blå har vært i drift i over 20 år, og avholder rundt 400 arrangementer i året.

Scenen er også plukket opp av det EU-støttede prosjektet Liveurope, som betyr at spillestedet forplikter seg til europeisk mangfold.

Mangerud forteller at de ofte booker artister og andre opptredener opp til et halvt år i forveien, noe som også vil ramme scenen på sikt.

– Dette får konsekvenser for hele 2021. Etter jul opphører kulturarrangementer på Blå.

Han forteller at de har som mål å åpne utestedet for gjester og bransjearrangementer igjen så snart smitteverntiltakene i byen tillater det.

Mangerud håper også at politikerne vil jobbe frem en støtteordning for utelivsbransjen.