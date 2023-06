Under fotballkampen mellom Fredrikstad og Start søndag ettermiddag oppstod det flere konfrontasjoner mellom politi og supportere.

En av supporterne ble under kampen tatt ut av supporterfeltet. Politiet mistenkte at han hadde pyroteknikk på seg.

– Sivilkledd politi kommer mot meg og tar meg med ut. Da oppstår det rabalder fordi de andre reagerer på at politiet kom inn på feltet, sier supporteren til NRK.

Han hevder han ikke ga politiet motstand og ble med på do bak supporterfeltet til bortelaget.

– Da jeg kom inn på do, ble jeg bedt om å kle av meg. Jeg ville beholde buksen på, og følte meg krenket, sier mannen som hevder politiet ikke fant noe ulovlig på ham.

En video delt på sosiale medier viser noen sekunder av situasjonen inne på toalettet. Der sier politibetjenten at han vil bli anmeldt.

NRK har snakket med personen som filmet videoen.

– Supportere skal ikke bli behandlet sånn av politiet, sier Start-supporteren som ble nakenvisitert.

Nakenvisitert under fotballkamp: – Jeg vil ikke kle av meg for alle Politiet mistenkte besittelse av pyroteknikk. Supporteren reagerer på politiets maktbruk Du trenger javascript for å se video.

– Jævlig dårlig

Supporteren hevder politiet kom mot han i det han tok opp to trommestikkere for å spille.

– Jeg synes det er jævlig dårlig at de bare kommer på den måten bort til meg. Det er ikke bare meg dette gjelder, sånn holder de på generelt, hevder han.

Politiet vil ikke kommentere saken søndag ettermiddag.

– Vi er kjent med saken og den vil bli fulgt opp av ledelsen i morgen. Ytterligere kommentarer om saken gis ikke i kveld, sier operasjonsleder Jon Erik Nygård i Øst politidistrikt.

Start-supportere fra Kristiansand på Fredrikstad stadion under kampen mellom FFK og Start. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Sammen med en rekke supportere fra Kristiansand-laget Start reiser han land og strand rundt for å følge fotballklubben. Han mener han var på kamp for å lage stemning.

– Det har aldri vært et problem noen steder, men nå hadde politiet et markeringsbehov. Jeg vil ikke kle av meg for alle, sier han fortvilet etter kampslutt.

Supporterklubben Tigerberget bekrefter hendelsen på Fredrikstad stadion, men har ikke fått vite noe om hvorfor politiet visiterte supporteren.

Arrangementssjef i Fredrikstad, Ole Martin Feet, sier de har registrert uenigheter og politi-involvering på bortefeltet under kampen.

– Vi inviterer til fest og vil at folk skal kose seg, så er det synd at noen bruker kampen som en arena på å skape uhygge. Vi vil samarbeide med politiet videre, sier Feet.

Start-supportere rasende på politiet etter kampslutt i Fredrikstad. Den aktuelle supporteren som ble nakenvisitert står blant dem her. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Elden: – Må ha en veldig konkret mistanke

I 2019 ble to tjenestepersoner i politiet anmeldt for å ha nakenvisitert to Rosenborg-supportere i et telt utenfor Aker stadion i Molde.

Spesialenheten for politisaker mente den gang at nakenvisitasjon var riktig fordi det ville beholde ro og orden, og fordi det ville sørge for trygghet til andre personer rundt.

Advokat John Christian Elden. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Riksadvokaten var enig i at dette var et middel de kunne bruke.

Advokat John Christian Elden representerte Rosenborg-supporterne i 2019, og mener politiet ikke kan bruke mer makt enn nødvendig.

– Politiet må ha en veldig konkret mistanke og stedet de visiterer må være egnet til å finne fyrverkeri. Hvis ikke er det i alle fall ikke lovlig, sier Elden i dag.

Flere supportere ble holdt igjen av politiet etter kampslutt. Foto: Rahand Bazaz / NRK