– Jo mer en opplever, jo bedre er det, sier Tore Rekstad med et smil.

Det er overskyet, så han og familien har tatt seg en liten pause fra hytte- og båtlivet for å besøke en klatrepark utenfor Halden.

– Familien vår skal en tur til Danmark til uka for å få litt annet også. Ikke bare hytta, sier han.

Ferien er nemlig langt mer enn å gjøre ingenting. Slik sett er familien typisk for en ny utvikling i nordmenns ferievaner.

Torbjørn Myrhaug og Tore Rekstad fyller ferien med mye aktiviteter. Blant annet utfordret de seg selv og familiene i en klatrepark. Foto: Frida Synnøve Høyås / NRK

Mer av «alt»

De siste årene har det nemlig vært en vekst i «alt» nordmenn bruker sommerferien til.

Hør bare på dette fra SSB og Båtlivsundersøkelsen:

Vi bor mye oftere på hotell enn for ti år siden . Økningen for juli har vært på nesten 40 prosent.

Vi drar oftere til utlandet . Økningen har vært på nesten 40 prosent for månedene juli – september.

Det er 50.000 flere hytter i Norge enn for ti år siden. I tillegg eier flere nordmenn boliger i utlandet.

Vi overnatter mer på campingplasser. Antall bobiler har doblet seg på ti år.

Flere har båt. Det er 250.000 flere båter enn for ti år siden.

Nordmenn fyller rett og slett opp feriedagene.

– Det ser ut til at vi vil oppleve mest mulig. Særlig såkalte opplevelsesferier er på fremmarsj, sier kommunikasjonssjef Ida Bakken Tønder i NHO Reiseliv.

Ida Bakken Tønder, kommunikasjonssjef i NHO Reiseliv. Foto: NRK

De har i flere år laget sine egne spørreundersøkelser for å kartlegge nordmenns ferieplaner. De ser klare endringer.

For ti år siden skulle det store flertallet «på hytta». Men til tross for at det er bygget 50.000 flere hytter siden den gang, er «hytteferie» langt mindre dominerende i svarene.

– Vi har utvidet horisonten og vil oppleve mer. Vi bruker penger på mat- og vinopplevelser, kulturtilbud, dra på spel og festivaler.

Kombinerer jobb og ferie

Tønder tror en del av forklaringen er at når nordmenn har fått bedre økonomi, er det naturlig å søke opplevelser. Men også en bevissthet om bærekraft har påvirket.

Hva nordmenn eventuelt gjør mindre av når det blir mer av «alt», er likevel ikke helt opplagt.

– Jeg tror vi kan gjøre mer og reise mer fordi man har muligheten til å kombinere jobb og reise. Med hjemmekontor kan man ta med jobben på hytta eller langhelg et sted. Å kombinere jobb og reising har blitt mer populært, sier hun.

– Har vi sluttet å ligge i gresset og se rett opp i været?

– Det er vanskelig å svare på, men jeg tror ikke det. Kanskje snarere tvert imot. Når det er mye stress i hverdagen, så har man mer behov for å koble av, sier Tønder.

– Noe annet enn ellers

Selv om Torbjørn Myrhaug på klatreparken utenfor Halden har tett program i ferien, blir det også tid til å lade batteriene.

– Ferie er også å gjøre andre ting. Som å sove i hengekøye, padle og ta livet med ro og gjøre noe annet enn det man gjør ellers.