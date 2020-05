Solgte ansiktsmasker som ikke var godkjent

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I over en måned brukte helsepersonell ved Sykehuset Østfold og Lovisenberg Diakonale Sykehus åndedrettsmasker levert av et norsk selskap.

Sykehusene visste ikke at maskene ikke hadde bestått kvalitetskontrollen for sykehusinnkjøp.

– Dette er masker som har vært brukt i behandling av korona-smittede pasienter, forteller fagdirektør ved Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen.

Maskene ble også kjøpt inn til Oslo universitetssykehus, men der ble de ikke tatt i bruk av de ansatte, ifølge kommunikasjonsrådgiver Hedda Holth.

Var mangel på utstyr

Den norske leverandøren bestilte ansiktsmaskene fra Kina i begynnelsen av mars. Koronautbruddet hadde nettopp blitt erklært en pandemi, og det var vanskelig å få tak i nok smittevernutstyr.

Vanligvis står en nasjonal innkjøpsordning for all import av slikt utstyr til helseforetakene i Norge, men i den ekstraordinære situasjonen fikk sykehusene selv mulighet til å kjøpe inn tilgjengelig verneutstyr.

– I god tro bestilte vi 30.000 masker fra det norske firmaet, forteller Stene-Johansen.

Fagdirektør Helge Stene-Johansen sier at maskene hadde godkjente tester fra andre europeiske land, derfor trodde de det skulle være trygt. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Ansiktsmaskene ble testet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 8. april. De godkjente ikke maskene, men helseforetakene fikk ikke beskjed om dette før over en måned senere, 15. mai.

– Firmaet har visst om dette da maskene ble levert, men ikke vi. De har solgt oss produkter som de visste ikke var godkjente, sier fagdirektøren.

Helse Sør-Øst bekrefter til NRK at saken er meldt til Statens legemiddelverk, som er tilsynsmyndighet for smittevernutstyr.

Mener utstyret er i henhold til standard

– Vi hadde fortvilte kunder som kontaktet oss. De hadde ingenting å beskytte seg med og sto i fare for å måtte bruke vanlige munnbind i møte med covid-19-pasienter, sier Olav Bruflat.

Han er daglig leder i firmaet som leverte ansiktsmaskene, Avalon Medical AS.

– Jeg syns det er leit at vi nå i mai, når vi nesten ikke har koronapasienter igjen i Norge, blir kritisert for at vi klarte å skaffe det beste utstyret som var mulig å få tak i i mars. Da var ikke markedet leveringsdyktig på åndedrettsvern i det hele tatt.

Bruflat forteller at de både før og etter testen fra FFI gjennomførte andre tester hos et akkreditert testinstitutt og at maskene besto disse testene i henhold til standard.

En slik maske var i bruk av flere ansatte ved norske sykehus, selv om de ikke hadde bestått kvalitetskontrollen for sykehusinnkjøp. Foto: Sykehuset Østfold

Han sier at flere sykehus fikk beskjed om resultatet av testen fra FFI, men han tar selvkritikk på at ikke samtlige sykehus ble informert.

Selskapet stanset markedsføringen av ansiktsmaskene til nye kunder i helsevesenet etter testen.

– I ettertid ser jeg at det var en feilvurdering av meg å ikke informere alle. Vi mener likevel at åndedrettsvernet var av høy kvalitet, den beste typen tilgjengelig på markedet på den tiden. Jeg har bakgrunn som anestesisykepleier, og jeg ville aldri ha solgt noe som utsetter gamle kolleger for fare, sier Bruflat.

Mulig smitte hos ansatt

På Sykehuset Østfold ble rundt 3200 av de ikke-godkjente maskene tatt i bruk.

– Det som er problemet med disse maskene er ikke selve stoffet, men at det er lekkasje inn fra siden. De kan slippe inn partikler i en smittesituasjon, forklarer fagdirektør Stene-Johansen.

På Sykehuset Østfold ble maskene brukt i over en måned før de fikk vite at de ikke var godkjente. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Han opplyser at ingen av de ansatte ved sykehuset skal ha blitt smittet med koronaviruset på grunn av maskene.

– Men vi tilbyr nå alle våre medarbeidere som har brukt disse maskene å teste seg for antistoffer for å se om de har vært utsatt for smitte.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ble det kjøpt inn 10.500 masker, mens rundt 1500 ble tatt i bruk av de ansatte. Sykehuset inndro alle maskene idet testresultatene ble kjent for dem.

Kommunikasjonssjef Tone Hærem skriver i en e-post til NRK at ett avvik ble meldt om at en maske hadde falt av. Dette førte til karantene. Det er mulig at en ansatt ble smittet i forbindelse med at masken løsnet, skriver Hærem.