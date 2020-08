Smitten øker mest blant unge voksne i Norge – Elise (23) ble så syk at hun sleit med å puste

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Økningen i antall koronatilfeller er størst blant den yngre delen av befolkningen. Det viser den siste ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet.

I løpet av én uke har antall påviste smittetilfeller i aldersgruppen 20–39 gått fra 47 til 99.

Flere av de nye smitteutbruddene den siste tiden i denne aldersgruppen har skjedd på hjemmefester og utesteder – og snart starter fadderukene på høgskoler og universiteter over hele landet.

– Festing blant unge, og spesielt i fadderukene, er noe vi ser på med bekymring. Det er viktig at studentene kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol, sa avdelingsdirektør Line Vold på en pressekonferanse fredag.

Utviklingen bekymrer også medisinstudent Elise Kiil Larsen (23) fra Tromsø. Hun opplevde selv å nesten ikke få puste på flere dager da hun ble smittet med covid-19 i mars.

– Jeg lå i fosterstilling og tenkte «hva skjer nå?».

Etterpå var 23-åringen isolert i til sammen fire uker.

Medisinstudenten på Universitetet i Tromsø, Elise Kiil Larsen, mener det er bekymringsfullt at smittetilfellene øker blant unge voksne.

Larsen advarer andre på sin alder om å ikke tro at man kan unngå korona bare fordi man er ung.

– Det er veldig egoistisk å ikke se at dette er mye større enn dem selv. La oss si at de har korona og orker ikke å teste seg. De drar på fest og fadderuken, før de drar på besøk til besteforeldrene sine, som er i faresone. Det er skummelt om for mange tenker sånn, sier Larsen.

Nå skal Larsen selv være fadder under fadderuken på Universitetet i Tromsø, og har ingen problemer med å advare festklare studenter som tror at smitten ikke angår dem.

– Man må kanskje være en liten festbrems og rollemodell som fadder i år. Alle må gjøre sin del av dugnaden, sier hun.

Kommunelege: – Hold dere hjemme

I Indre Østfold kommune driver kommuneoverlege Jan Børre Johansen med intensiv smittesporing etter en smitteoppblomstring knyttet til tre utesteder i Askim. Til sammen 10 personer i 20- og 30-årene har så langt fått bekreftet koronasmitte.

– Jeg fikk beskrevet at de hadde både hilst og klemt på hverandre. Når man går på byen og får litt promille, går hemningene ned og man er tettere på hverandre, sier Johansen.

Kommuneoverlege i Indre Østfold, Jan Børre Johansen, ber unge voksne om å begrense festingen i tiden fremover. Foto: Andrea Rådahl

Han peker på at unge mennesker i større grad har mildere symptomer enn eldre, og at de dermed kan være smittet uten å vite det. Kommuneoverlegen ber derfor unge voksne om å begrense festingen framover.

– Jeg ville tenkt meg nøye om hvor viktig det er. Fra mitt ståsted tenker jeg at de kan holde seg hjemme, sier Johansen.

FHI bekymret for skjult smitte

Det økende antallet av sporadiske tilfeller av koronasmitte vekker uro hos Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi er redde for den skjulte smitten, altså den som skjer mellom folk, gjerne unge, som har lite symptomer og ikke forstår at de er smittet, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Fredag innførte regjeringen forbud mot alkoholservering etter midnatt. Helseminister Bent Høie frykter at det kan føre til flere hjemmefester, og han ber folk om å tenke seg nøye om.

– Spesielt ungdom, som jo ofte føler det kan være kjekt å invitere noen til. Også ungdom kan være smittet uten å ha symptomer, sa helseministeren på pressekonferansen.