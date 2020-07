Skulle møte politiet neste morgen – pågrepet om natten av væpnet politi hos sin 80 år gamle mor

Mannen satt varetektsfengslet siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen i Askim. Torsdag ble han løslatt etter å ha anket til Borgarting lagmannsrett.

Men kun timer senere ble han pågrepet på nytt.

Politiet brukte helikopter for å finne 49-åringen og han ble pågrepet av bevæpnet politi. Politiadvokat Yvonne Schilling i Øst politidistrikt sier til NRK at pågripelsen skjedde uten dramatikk.

– Den skjedde uten noen hendelser, altså det vi definerer som lite dramatisk.

Det er ikke 49-åringens forsvarer Tor Fagermo Sæter enig i.

– Væpnet politi med lasersikte

«Dette utsagnet står i svært sterk kontrast til min klients opplevelse av pågripelsen som i følge ham involverte et stort oppbud av bevæpnet politi med lasersikte, assistert av et av politiets helikoptre», skriver han i en epost til NRK.

Hendelsen skjedde ifølge forsvareren hjemme hos den siktedes 80 år gamle mor, som var til stede da sønnen ble pågrepet. Det til tross for at 49-åringen hadde avtalt å møte på politistasjonen klokken 9 neste morgen.

«Pågripelsen er i lys av det vanskelig å forstå», skriver Fagermo.

Politiadvokat Yvonne Schilling sier at politiet har funnet nye beviser i drapssaken. Foto: Birger Kjølberg

Minner om at 49-åringen er drapssiktet

Schilling sier at årsaken til pågripelsen er nye opplysninger som har kommet fram under etterforskningen.

– Det er gjort funn i saken som styrker bevisgrunnlaget mot ham. Dette er funn som er gjort kort tid etter løslatelsen i går, sier hun.

– Hvorfor ventet dere ikke med pågripelsen til klokken 9 dagen etter?

– Det knytter seg til de bevisfunnene som ble gjort. Da ble det vurdert at det var nødvendig å pågripe ham så raskt som mulig.

– Hva er grunnen til at politiet valgte å bevæpne seg?

– Politiet har som rutine å bevæpne seg når vi mener at det kan være en risiko for at det kan være våpen involvert. Jeg minner samtidig om at vedkommende er siktet for drap eller medvirkning til drap med skytevåpen.

Nye avhør

Den 49 år gamle mannen satt fredag i avhør hos politiet på Grålum i Sarpsborg. Etter avhørene opplyste politiet at de har begjært ny varetektsfengsling av mannen.

Fengslingsmøtet vil være i Fredrikstad tingrett lørdag formiddag.

– Jeg har ikke noe særlig informasjon utover at politiet opplyser at de har foretatt ransaking og angivelig skal ha funnet noe bevismateriale. Men jeg vet ikke hva det er snakk om, sa hans forsvarer Tor Fagermo Sæter da NRK snakket med ham før avhørene.

En 32 år gammel mann sitter fremdeles fengslet i saken. Han er også siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet ønsker ikke å kommentere om de nye bevisene styrker mistanken også mot denne mannen.

Skutt mens han laget mat

43 år gamle Christian Halvorsen ble funnet livløs i hagen utenfor boligen sin sent på kvelden søndag 12. juli. En drøy uke etter drapet ble de to siktede mennene pågrepet og siktet for drapet.

Ifølge politiet døde Halvorsen av skuddskader.

Christian Halvorsen (43) ble skutt og drept i Askim søndag 12. juli. Foto: Privat

John Christian Elden, som er bistandsadvokaten til 43-åringens familien, bekreftet mandag at Halvorsen ble drept mens han grillet mat til familien sin.

I avhør med politiet har den 49 år gamle mannen erkjent at han var i området rundt boligen hvor Halvorsen ble funnet, men han benekter at han har hatt noe med drapet å gjøre.

– Han har en god, plausibel og troverdig forklaring på hvorfor han var der, sier Sæter.