Elden: Christian (43) ble drept mens han grillet mat til familien

Halvorsen ble funnet med skuddskader utenfor boligen sin i Askim sent søndag 12. juli.

Den erfarne advokaten John Christian Elden bekrefter til NRK at 43-åringen ble skutt og drept mens han sto i hagen og grillet mat til familien.

Christian Halvorsen ble funnet skutt og drept i sin egen hage i midten av juli. Foto: Privat

Elden er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til Halvorsen. Han sier at de pårørende har hatt det vanskelig den siste uka.

– De har nå gått flere dager og lurt på hvem som har drept deres kjære. De håper nå at politiet har fått et gjennombrudd og er på rett spor, sier han til NRK.

Til Dagbladet sier Elden at det var samboeren som fant Halvorsen da hun kom hjem etter å ha vært på besøk hos en slektning.

Hun forsøkte ifølge advokaten livreddende tiltak frem til ambulansen kom frem.

Politiadvokat Yvonne Schilling i Øst politidistrikt ønsker ikke å bekrefte opplysningene fra Elden.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå inn i detaljer knyttet til hendelsen. Vi er i en tidlig fase av etterforskningen og vi etterforsker fortsatt bredt med ulike hypoteser, sier hun.

Politiadvokat Yvonne Schilling representerte politiet under fengslingsmøtene i Follo tingrett mandag ettermiddag. Foto: Birger Kjølberg

Forventer å bli sjekket ut av saken

En uke etter drapet ble to menn på 32 og 49 år pågrepet og siktet for drap og medvirkning til drap.

De siktede mennene ble mandag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. I to av ukene vil de bli sittende i fullstendig isolasjon, opplyser Schilling til NRK.

I avhør med politiet har den 49 år gamle mannen erkjent at han var i området rundt boligen hvor Halvorsen ble funnet, men han benekter at han har hatt noe med drapet å gjøre.

Advokat Tor Fagermo Sæter forsvarer den 49 år gamle mannen. Foto: Birger Kjølberg

– Han har forklart seg om sin tilstedeværelse i nærheten av området på det tidspunktet hvor man mener at dødsfallet har skjedd. Men han har en god, plausibel og troverdig forklaring på hvorfor han var der, sier hans forsvarer Tor Fagermo Sæter til NRK.

Sæter sier at 49-åringen har vært villig til å forklare seg for politiet, og at han forventer å bli sjekket ut av saken i løpet av kort tid.

Les også: Siktet mann var i området

Mener retten kan ha blitt farget

Allerede før de første avhørene av de siktede mennene opplyste politiet at de skulle fremstilles for varetektsfengsling.

Det reagerte den siktede 32-åringens forsvarer, advokat John Arild Aasen, sterkt på.

– Det hører med sjeldenhetene. Jeg har aldri opplevd at det ha blitt varslet fengsling før avhøret er foretatt. Vi stusser over det, sier han.

Også Sæter reagerer på at media ble informert om fengslingsmøtet før hans klient var blitt avhørt.

– Det er uvanlig i disse sakene. Den ulempen det kan medbringe, er at retten blir farget av det, og får inntrykk av at politiet sitter på et sterkere bevisbilde enn de faktisk gjør, sier han.

Politiadvokat Schilling vil ikke kommentere hvorfor politiet informerte så tidlig om fengslingsmøtet.

– Tyder på sikre bevis

Begge fengslingsmøtene foregikk bak lukkede dører i Follo tingrett. Både Sæter og Aasen ba mandag om at klientene deres skulle løslates.

Bistandsadvokat John Christian Elden sier at de pårørende er glad for at politiet har siktet noen for drapet på deres kjære. Foto: Birger Kjølberg

Advokat John Christian Elden var tilstede under fengslingsmøtene, og sier at utviklingen i saken tyder på at politiet er sikre på at de har pågrepet riktige personer.

– Politiet mener at det er grunnlag for fengsling både før og etter avhørene. Det tyder på at politiet er sikre på bevisene, og at de er på rett spor. De pårørende er godt fornøyd med at politiet mener de har en så sterk sak, sier Elden.