– Den siste tiden har vært ekstremt hektisk, sier politimester Ida Melbo Øystese til NRK.

Hun har siden april ledet politidistriktet som ble opprettet i 2016 og dekker Østfold, Follo og Romerike. I hennes første sommer som sjef har det vært uvanlig mye å gjøre.

Politimester Ida M. Øystese i Øst politidistrikt. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Vi har aldri i Øst politidistrikts historie opplevd så mange alvorlige saker på så kort tid, sier Øystese til NRK.

Her er oversikten:

Én uke i fellesferien Askim Christian Halvorsen (43) blir funnet livløs utenfor hjemmet sitt i Askim og erklært død kort tid etter. Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten ble han skutt. To menn på 49 og 32 år er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Sarpsborg Tre kvinner ble angrepet med kniv av en norsksomalisk mann i Sarpsborg sentrum. En kvinne ble lettere skadet, en ble alvorlig skadet og 54 år gamle Marianne Haugen ble drept i angrepene. Mannen ble pågrepet av væpnet politi.

Gardermoen Et fly fra Ryanair mottok en bombetrussel mens det var i lufta på vei fra London til Oslo. En britisk mann i 50-årene ble pågrepet på flyet. Han ble løslatt etter avhørene, men er fremdeles siktet.

Eidsvoll Bane Nor kontaktet politiet etter at det ble funnet et ark med en bombetrussel om bord på et tog ved Dal stasjon i Eidsvoll kommune. En mann i 60-årene har tilstått å stå bak trusselen.

Lørenskog To barn ble funnet døde og moren deres kritisk skadd i en leilighet i Lørenskog. Barnas far ble først siktet etter hendelsen, men han ble avhørt og løslatt samme kveld. Dagen etter ble den skadde kvinnen siktet for drap på barna, siktelsen mot faren ble da frafalt. Moren er fremdeles ikke avhørt. Vis mer

På toppen av det hele krever forsvinningen av Anne Elisabeth Hagen fremdeles omfattende etterforskning, og grensene til Sverige blir hyppig kontrollert på grunn av koronasituasjonen.

Kalt tilbake fra ferie

Øystese er likevel ikke bekymret for at presset har gått utover kvaliteten på politiarbeidet i de enkelte sakene.

– De første timene er helt avgjørende for videre etterforskning. Bekymringen når det skjer mange ting samtidig, er at vi ikke får en god nok første fase. Men jeg opplever at vi har løst dem på en god måte, sier hun.

Naboer la ned blomster og kosedyr til minne om de drepte barna i Lørenskog i forrige uke. Foto: Christopher Isachsen Sandøy

Også blant de ansatte har den siste uka blitt snakket om i gangene og rundt lunsjbordet. Det bekrefter nestleder Per Otto Kolsvik i Politiets Fellesforbund i Øst politidistrikt.

– Det har vært en hektisk uke. I tillegg til hendelsene som får medieoppmerksomhet, har vi all hverdagskriminaliteten. Jeg har ikke konkrete tall på det, men vi har fått tilbakemeldinger på at det har vært en økning i bråk og kriminalitet blant ungdommer. Det kan skyldes at mange har hjemmeferie, sier Kolsvik.

Han tror at det at de ansatte ble tatt med på ferieplanleggingen i forkant, gjorde det mulig å møte så mange alvorlige handlinger på kort tid.

Tillitsvalgt Per Otto Kolsvik sier at den hektiske uka har blitt en tema i gangene og rundt lunsjbordene. Foto: Privat

– Min erfaring er at hvis det skjer alvorlig kriminalitet og mannskap må kalles tilbake, så stiller våre medlemmer opp, sier Kolsvik.

Selv om det ble tilbakekalt mannskap fra ferie, kan ikke politimester Øystese garantere at sist ukes hendelser ikke har gått utover mindre saker.

– Det er klart at når vi bruker så mye kapasitet på de store sakene, så vil det være en del saker som ikke får samme oppmerksomhet, sier Øystese.

Lite som tyder på mer vold

Så langt i år er det registrert 17 drapssaker med 20 ofre i Norge. Så langt i juli er det startet etterforskning av seks drapssaker med til sammen åtte ofre.

Forsker ved Politihøgskolen i Oslo, Ragnhild Bjørnebekk, sier til NTB at det ikke er noe som tyder på at volden i Norge er på vei opp selv om det er flere drapssaker i første halvår enn på lenge.

– Det er en relasjon mellom offeret og gjerningspersonen i en høy andel drapssaker i Norge. I land med høy kriminalitet er det flere drap der det ikke er relasjon mellom partene, men slik er det ikke i Norge, sier hun til NTB.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk sier det ikke er noe som tyder på at volden i Norge er på vei opp. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Tenker mest på pårørende

Politimester Ida M. Øystese understreker at selv om det har vært en vanskelig uke for politiet, så går tankene hennes til de pårørende i drapssakene.

– Det er ekstra krevende når det er snakk om mennesker som har mistet livet. Da tenker man veldig mye på de pårørende. Det gjør oss ekstra skjerpet for at vi skal løse sakene så godt som mulig, sier hun.

Søndag morgen rykket brannvesenet ut til melding om brann i Lørenskog. Der fant de to døde barn og en hardt skadet kvinne som nå er siktet for drap på sine barn.

Øystese mener den saken har vært ekstra vanskelig for hennes medarbeidere.

– Det er ekstremt krevende når det er snakk om barn. Jeg tror det er det mest utfordrende i hele politiyrket.