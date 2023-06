Denne engangsgrillen kan ha kostet samfunnet over 7 millioner kroner

– Pengene løper fort på disse store brannene, sier brannsjef Rigman Pentz i Indre Østfold.

30. mai brøt det ut en stor skogbrann i Trømborgfjellene i Indre Østfold. Brannvesenet kjempet mot flammene i flere dager.

Skogbranner koster både samfunnet, dyrelivet og naturen dyrt.

Brannsjef i Indre Østfold, Rigman Pentz holder brannslanger som ble ødelagt i slukningsarbeidet i Trømborgfjellene i Indre Østfold. Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Sivilforsvaret og helikopter ble kalt ut for å bistå med slukking. Og blant nedbrent lyng og gress fant brannvesenet en engangsgrill som de mener kan være årsak til brannen.

En grov utregning brannsjefen i Indre Østfold har gjort for NRK, viser at bare denne brannen har kostet 7 millioner kroner å slukke.

På toppen av dette kommer tapte arbeidsdager for bedrifter og samfunnet for de som var med å slukke brannen.

– Dette er jo folk som vi må ta ut fra sin faste hovedarbeidsgiver, som må stå og arbeide med dette. Samme gjelder sivilforsvaret. Og så har du tapt fortjeneste på skogen for grunneier.

Kostnadsoverslag skogbrann i Indre Østfold Ekspander/minimer faktaboks Indre Østfold brann og redning (IØBR) sine utgifter: 4.000.000 kroner Kostnader Sivilforsvaret: 2.500.000 kroner (beregnet samme timepris som for ansatte i IØBR) Bruk av helikopter: 500.000 kroner Totalt: 7.000.000 kroner

Høy skogbrannfare på Østlandet

Farevarselet for skogbrann på Østlandet er hevet til høyeste nivå. Det er svært tørt og ikke meldt om regn i langtidsvarselet.

Hittil i år har brannvesenet rykket ut til over 560 branner i skog og mark. Det viser tall fra brannstatistikk.no. Over 200 av disse brannene har vært på Østlandet.

På 12 dager har det vært 18 skogbranner og 28 gressbranner bare i Østfold, Follo og Romerike.

Videoen viser brannen i Trømborgfjellene. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser brannen i Trømborgfjellene.

På grunn av skogbrannfaren er det satt inn tre ekstra skogbrannhelikoptre i beredskap. Det er brannhelikopter på Kjeller i Lillestrøm, Kjevik i Kristiansand, Torp i Vestfold og Stavanger i Rogaland.

Men skogbranner koster på ingen måte bare i kroner og øre.

Kan være dramatisk for livet i skogen

Slike branner kan nemlig koste dyr, insekter og planter livet og leveområder.

Seniorrådgiver Inga Bruteig i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sier at det kan være svært dramatisk.

Seniorrådgiver i Norsk institutt for naturforskning, NINA, Inga Bruteig Foto: Inga E. Bruteig

– Det kan være verdifulle plantearter, dyr og fugler som mister sine leveområder. Spesielt hvis det er snakk om truede naturtyper og truede arter, så kan det være en større eller mindre tragedie.

Mens for noen arter kan det tvert imot være veldig bra at det brenner.

– Det er en god del arter som er helt avhengige av brann for å kunne reprodusere seg og for å kunne etablere seg i et område.

Sotpraktbillen er avhengig av at det brenner jevnlig i skog og mark for å overleve. Foto: NINA / Arnstein Staverløkk Denne krabaten kalles Brannmarkløper og er også avhengig av branner i naturen for å leve. Foto: NINA / Arnstein Staverløkk

Betaler ut millionbeløp hvert år

Skogbranner gjør også at verdifull skog kan gå tapt. Det påvirker både dyr og mennesker.

Administrerende direktør Per Asbjørn Flugstad i Skogbrand forsikring sier det er lite ved værmeldingen som tyder på at skogbrannfaren skal bli mindre utover i juni.

Brannmannskap, Sivilforsvaret og helikopter brukte over fire døgn på å slukke brannen i Indre Østfold. Foto: INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING

– Hvis temperaturen overstiger 25 grader, så er det mye større fare for skogbrann, enn hvis temperaturen ligger mellom 18 og 25.

Forsikringsselskapet hans er det eneste i landet som forsikrer skog mot skogbrann.

Hvert år betaler de ut millionbeløp til skogeiere rundt i landet på grunn av branner. De ser at antallet skogbranner øker.