Skogbrannen i Indre Østfold: Meiner eingongsgrill starta brannen

– Vi har funne ei mogleg årsak. Det var ein forlaten eingongsgrill i området vi trur brannen starta, seier brannsjef Rigman Pents i Indre Østfold brann og redning.

Dei siste to døgna har store mannskap kjempa mot skogbrannen i Trømborgfjella i Indre Østfold kommune.

Brannen starta tysdag ettermiddag. Torsdag herjar framleis flammane i terrenget.

Brannvesenet har no varsla politiet etter funn av eingongsgrillen dei trur kan ha starta skogbrannen.

– Når det er så tørt ute og ein tek i bruk ein eingongsgrill, og berre forlèt han, så er det veldig uforsvarleg etter mi meining, seier Pents.

Brannvesenet mistenkjer at brannen starta i dette området. Eingongsgrillen ligg i buskane. Foto: Indre Østfold brann og redning

Trur brannen vil vare lenge

Det brenn framleis i eit område på 1200 gonger 800 meter. Brannvesenet har fått bistand frå Sivilforsvaret, Røde Kors og to helikopter i sløkkjearbeidet.

Det blir framleis jobba med å avgrense spreiingsfaren. Natt til torsdag jobba 40 personar med brannsløkking.

– Det er utruleg mykje arbeid. Vi har hatt over 30 personar i sving i to døgn, og det blir minst to døgn til, seier Pents.

Brannvesenet og Sivilforsvaret jobbar torsdag med å få kontroll på brannen i Indre Østfold. Foto: INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING

Det var Smaalenenes Avis som omtalte saka først.

Politiet ber om opplysningar

Politiet i Indre Østfold opplyser til NRK at det ikkje er oppretta ei melding endå, men at det vil bli gjort fortløpande.

– Vi må sjå om vi har nokre spor eller opplysningar om kven det er som eventuelt har vore i skogen med eingongsgrillen. Det kan dreie seg om aktløyse, seier politiavdelingsleiar Kay Lund-Pettersen.

– Vi håpar vedkommande kontaktar oss.

Det brenn i store område i Trømborgfjella på grensa mellom Rakkestad og Indre Østfold kommune. Slik så det ut tysdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Det brenn i store område i Trømborgfjella på grensa mellom Rakkestad og Indre Østfold kommune. Slik så det ut tysdag kveld.

Han ber også personar som var i området tysdag om å ta kontakt med politiet.

– Skogbrannen har ført til store skadar, så det er ein stor varsku på at folk må passe på, seier Lund-Pettersen.

Fleire millionar kroner

Brannvesenet anslår at har brannen har kosta fleire millionar kroner. No minner brannsjefen om bålforbodet og viktigheita med å ikkje bruke open eld.

– Det er så tørt i terrenget. Det er vanskeleg å få vatna ned i jorda og det blussar fort opp igjen dersom det kjem ein gneiste, seier Pents.

Skogbrannhelikopter hjelpte til med sløkkingsarbeid tysdag og onsdag. Torsdag har helikopteret vorte sendt til andre skogbrannar i Sør-Noreg.

Brannvesenet og Sivilforsvaret har jobba gjennom natta for å få kontroll på flammane. Foto: Indre Østfold brann og redning

Brannvesenet har torsdag formiddag avgrensa området som brenn. Men dei fryktar framleis at vinden kan spreie brannen.

Brannsjefen kallar sløkkingsarbeidet svært krevjande.

– Helikoptera er veldig gode til å slå ned flammar og brannen, men i den fasen vi er inne i no er det hardt arbeid på bakken som gjeld. Vi går med spadar og vasskanner mange gonger for å unngå at brannen blussar opp igjen, seier Pents.