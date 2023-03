Sarah må søke på dobbelt så mange jobber som andre for å bli kalt inn til intervju

– Det er litt vondt egentlig. I ungdomsårene aksepterte jeg ikke helt at jeg satt i rullestol, sier Sarah Naomi Lunner.

Lunner ble fort vant med de ubehagelige spørsmålene om hvorfor hun brukte rullestol.

Men det var ikke alltid like enkelt å svare. Hun følte at hun ble sett ned på da hun sa hun hadde cerebral parese.

Men da hun begynte på høyere utdanning skjedde det noe.

– Jeg ble tryggere på meg selv og følte meg mer akseptert på høgskolen.

Det var ikke lenger noen som spurte hvorfor hun var annerledes.

Sarah håper at arbeidsgivere ser de positive tingene hun kan bidra med på arbeidsplassen. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Nå har 25-åringen fullført en bachelor i informasjonsteknologi, digitale medier og design på Høgskolen i Østfold.

Men det er ikke alle som gjør som henne. 40 prosent av funksjonshemmede har ikke mer utdanning enn grunnskolen, mot 25 prosent av hele befolkningen, viser tall fra Bufdir.

Sier ikke at hun bruker rullestol

For at funksjonshemmede skal komme seg ut i arbeidslivet er det veldig viktig at de tar høyere utdanning, forteller Jan Trøssebo, som har jobbet med funksjonshemninger i over 30 år.

Nyutdannede Lunner var aldri i tvil om at hun skulle studere. Nå er hun ute etter nye utfordringer etter å ha jobbet som studentleder.

Men når hun skal søke på ledige stillinger har hun et krevende dilemma.

– Jeg oppgir ikke at jeg sitter i rullestol fordi jeg er redd jeg ikke skal bli kalt inn til intervju, sier hun.

Må søke på dobbelt så mange jobber

Og frykten hennes er helt reel.

Rullestolbrukere må søke på dobbelt så mange jobber for å bli kalt inn til intervju, som søkere uten en funksjonsnedsettelse.

Det fant en gruppe forskere ved OsloMet ut da de sendte ut 1200 fiktive jobbsøknader til ulike bedrifter i Oslo-området.

– Rullestolbrukere blir innkalt til intervju. Men ikke i like stor grad som helt likt kvalifiserte søkere som ikke har en funksjonsnedsettelse, sier forsker Vegar Bjørnshagen.

Forskerne sendte to jobbsøknader med like kvalifikasjoner til hver stillingsutlysning. Det eneste som skilte søkerne fra hverandre var at én av dem oppga å være rullestolbruker.

– Søkerne var likt kvalifisert til stillingene og ved å søke på et stort antall jobber kunne vi se at forskjellsbehandlingen kun skyldtes funksjonsnedsettelsen, sier Bjørnshagen.

– Jeg håper bedrifter kan gå foran og være kul å ansette noen som er litt annerledes, sier Lunner. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Da jobbsøker Lunner får høre om studien blir hun ikke overrasket.

– Jeg synes det er flaut og kjempetrist.

Hun mener funksjonshemmede kan tilføre arbeidsplassen nye verdifulle synspunkter.

– Jeg ønsker at flere arbeidsgivere skal ha mer troa på mennesker med et handikapp.

Studien ble publisert i 2021 og har tidligere blitt omtalt av Handikappnytt.

Dette gjorde de: Ekspandér faktaboks Forskerne gjennomførte et felteksperiment. De sendte ut 1200 fiktive jobbsøknader med like kvalifikasjoner til ledige stillinger i Oslo-området. Forskerne gjorde dette for å se i hvilken grad diskriminering påvirker sjansene for å få jobb blant personer med funksjonsnedsettelser. De fiktive jobbsøkerne søkte derfor kun på stillinger som var praktisk mulig for en som sitter i rullestol å gjennomføre. Forskerne fant at søkeren som satt i rullestol ble innkalt til intervju i 11 prosent av tilfellene sammenlignet med 22 prosent av søkerne uten en funksjonsnedsettelse. – Det er en halvering i forhold til personer uten en funksjonsnedsettelse. De med funksjonsnedsettelser blir innkalt, men ikke i like stor grad som helt likt kvalifiserte søkere, sier forsker Vegar Bjørnshagen. Av praktiske grunner ble studien kun gjort med private bedrifter. De offentlige stillingene var mer krevende å få til, forteller Bjørnshagen. Offentlige jobbutlysninger bruker ofte et rekrutteringssystem som gjør det vanskelig å gjennomføre slike felteksperimenter.

Bekymret for mulige hytteturer

Flere av bedriftene var bekymret for det sosiale på arbeidsplassen når de vurderte søkerne som brukte rullestol.

– De var bekymret for om det skulle bli vanskelig å arrangere jobbreiser, turer på hytta eller båtturer, sier Bjørnshagen.

Arbeidsgiverne nølte med å kalle personer som bruker rullestol inn til intervju på grunn av sosiale faktorer.

Universell utforming på arbeidsplassen var ikke nok.

– Det er selvfølgelig veldig problematisk.

– Utfordringen med å redusere denne formen for diskriminering løses ikke kun på arbeidsplassen. Det er også viktig å sørge for tilgjengelighet generelt i samfunnet, sier forsker Bjørnshagen.

Les også: Karen (24) frykter daglig å miste toget: – Det er vanskelig å komme seg om bord

Gir ikke opp

I stillingsannonsene hvor det stilles spørsmål om man har en funksjonsnedsettelse er Lunner åpen om det.

– Jeg vil jo ikke lyve.

Men i de åpne stillingsannonsene lar hun være. Det setter henne likevel i en ubehagelig situasjon.

– Det er jo litt kjipt å skulle møte opp på intervju uten at de vet om det på forhånd også. Så jeg er usikker på hva som er riktig å gjøre.

Hun har jobbet to år som studentleder på Høgskolen i Østfold etter hun ble ferdig med studiene. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen / NRK

Hun har foreløpig ikke blitt innkalt på noen intervjuer, men hun har ingen planer om å gi opp.

–Drømmen er nok å bli journalist. Da kan jeg kanskje være med på å forandre samfunnet litt og vise de gode sidene av det som ser utfordrende ut.