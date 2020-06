Sa at de hadde vært på «korona-ferie» i Sverige – ble tatt med større mengde narkotika

I forbindelse med pinsen og inngangen til båtsesongen gjennomførte Tolletaten i helgen en stor aksjon i Oslofjorden og langs Sørlandskysten.

NRK var med da tollerne kontrollerte båter utenfor Hvaler søndag. I en av båtene fant de en sekk med narkotika.

– Det ble gjort et beslag av en større mengde narkotika fra en båt på utsiden av Herføl. To menn ble pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse og innførsel, sier fungerende krimsjef Even Klund ved Fredrikstad politistasjon til NRK.

Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel i inntil 10 år. Politiet vil ikke si hva slags narkotika som ble funnet i båten eller hvor stort beslaget var.

– Vi er fremdeles i en tidlig fase av etterforskningen, og vi kan derfor ikke gå ut med nærmere informasjon om beslaget eller hva vi gjør, sier Klund.

UNDERSØKER: Tollerne stolte ikke på forklaringen til de to mennene og bestemte seg for å undersøke båten nærmere. Foto: Magnus Brenna-Lund/NRK

Var på vei for å levere båten

I båten satt det to menn fra Vestlandet som forklarte at de hadde vært en uke i Sverige for å campe og grille på en holme.

– Vi er på korona-ferie, hvis vi kan kalle det det, sa den ene av dem før tollerne undersøkte båten.

De to mennene svarte på flere spørsmål fra tollerne og NRK om hva de hadde gjort i Sverige. De virket overrasket over beskjeden om at turen ville ende i 10 dagers karantene.

– Vi tenkte kanskje at det var et unntak, så lenge vi ikke har vært blant folk og inne på kjøpesentre. Vi trodde ikke at vi må i karantene, men det må vi jo bare gjøre, fortalte de.

PÅGREPET: Her blir den en av de to mennene pågrepet av politiet på Skjærhalden. Mannen er siktet for grov narkotikaovertredelse. Foto: Magnus Brenna-Lund/NRK

Da de ble stanset, oppga de at de var på vei inn mot land for å fylle på tanken. De skulle deretter levere båten før de skulle kjøre videre til Vestlandet.

Så langt kom de aldri. Tollerne mistenkte at forklaringen ikke stemte og undersøkte båten nærmere. Om bord fant de narkotikaen.

Tollerne tok med seg den ene mannen inn til land på Skjærhalden på Hvaler. Der ble han pågrepet av en ventende politipatrulje. Den andre mannen ble kjørt rett til Fredrikstad.

– De forklarte seg for politiet i helgen, men jeg ønsker ikke å si noe om hva som ble forklart. De to ble senere løslatt, men de er fremdeles siktet, sier Klund.

BESLAG: Politiet gjorde flere beslag fra båten til de to mennene. Foto: Tor René Stryger/NRK

Flere brudd på deklarasjonsplikten

Helgens aksjon var et samarbeid mellom Tolletaten og Kystvakten. Totalt snakket de med 76 båtførere og gjennomførte 11 kontroller om bord på båter i området fra Mandal i sør til Halden i øst.

Tolletaten kontrollerte også båter som har gjennomført reparasjoner i utlandet. Alle reparasjoner over 6000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres. Aksjonen avdekket flere brudd på disse reglene.

– Mange reparerer båter i utlandet for store summer, og det er derfor viktig for oss å kontrollere om de også betaler moms på disse reparasjonene når de ankommer Norge. Vi har avdekket fire mulige brudd på deklarasjonsplikten under aksjonen, sier tolloverinspektør Nils Petter Røstad, som har ledet aksjonen fra Kristiansand.