Ringeriksbanen forsinket på ubestemt tid

– Det er urealistisk at banen skal stå ferdig til 2028 som planlagt, sier Morten Klokkersveen, prosjektdirektør for Ringeriksbanen og E16 i Bane NOR.

Det er nå klart at Ringeriksbanen vil bli forsinket, opplyser prosjektdirektør i Bane NOR, Morten Klokkersveen. Foto: Anne Mette Storvik

I mai ble reguleringsplanen for Ringeriksbanen levert til regjeringen, men den er ennå ikke godkjent.

I påvente av denne godkjenningen, blir hele prosjektet nå utsatt på ubestemt tid – til manges fortvilelse.

– Vi hadde basert oss på å få et vedtak rett etter sommerferien. Vi var opprinnelig klare til å begynne byggingen i 2019, og det er mange som nå synes det tar for lang tid, sier Klokkersveen.

Fellesprosjektet innebærer at det både skal bli dobbeltsporet jernbane og firefelts motorvei mellom Sandvika og Hønefoss.

Ringeriksbanen skal gjøre det lettere for folk å pendle ved at reisetiden med tog blir kortere på strekningen Oslo og Hønefoss, og dermed også Bergensbanen. Foto: Illustrasjon

Dette vil blant annet korte ned reisetiden med tog med nærmere en time, og dermed gjøre det lettere for folk å pendle.

Har bedt om kostnadskutt

Årsaken til at regjeringen ennå ikke har godkjent reguleringsplanen, er at de har bedt om innsparinger i prosjektet. I dag har fellesprosjektet en prislapp på rett under 33 milliarder kroner.

Det er derimot ikke mer penger å spare, forteller Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet.

Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, er oppgitt over at regjeringen bruker så lang tid på å godkjenne reguleringsplanen. Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Dette går på tilliten løs til myndighetene generelt. Det vil ikke være tillitvekkende å skape ny usikkerhet rundt dette prosjektet nå, sier Horrisland.

Mandag 13. januar kommenterte statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet på at saken har blitt liggende så lenge hos regjeringen.

Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet forteller at målet er å få på plass en avgjørelse så fort som mulig. Foto: Vilde Mikkelsen

– Vi skal gjøre det vi kan for å få dette ferdigstilt så raskt som mulig og innen en forsvarlig ramme. Jeg kan ikke gi noen garanti for når det blir, sa Werp.

Uvisst når banen står klar

Også Ringerike Næringsforening er fortvilet over at prosjektet drar ut.

– Vi begynner å bli veldig utålmodige nå etter å få stadfestet denne reguleringsplanen. Vi synes at det er i ferd med å bli utidig lang behandlingstid i departementet, sier Jan Erik Gjerdbakken, leder i Ringerike Næringsforening.

Og uten en beslutning fra departementet, tør ikke prosjektdirektør Klokkersveen å si noe om når folk kan forvente at Ringeriksbanen står klar.

– Det er mulig at det kan bli flere år med forsinkelser, men først må vi få beslutningene og så kan vi komme tilbake til ferdigstillelse, sier Klokkersveen.