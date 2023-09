Blikking. Utfrysing. Egne plasser for de kule i kantina. Mobbing og uthenging på sosiale medier.

Slik vil ikke rektor Jan Helge Russnes ha noe av på Eiker videregående skole i Hokksund. Onsdag møtte elevene stengt kantine.

Den åpner ikke igjen før de har skjerpet seg.

– Vi har sett en økende tendens gjennom de siste årene med tanke på det med grupperinger og utestengning, begynner Russnes og fortsetter:

– Det er blitt verre i år. Grupperingene er koblet til etablerte og planlagte russebusser. Det er et sosialt hierarki, en markering – og det har foregått i kantina.

Rektor Jan Helge Russnes sier han valgte å stenge kantina for å statuere et eksempel som skal være en «wake up call» for elevene. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Tirsdag ettermiddag kalte den myndige rektor samtlige elever til allmøte i gymsalen. Der orienterte han de 540 elevene om stengningen – og mer eller mindre ba dem om å ta seg sammen.

Kan ikke fange opp det som skjer på sosiale medier

– Det har eskalert fort den siste tiden. Det er et mye større problem i år enn i fjor. Og det kan vi ikke sitte og se på, begrunner Russnes og fortsetter.

– Dette er en nasjonal utfordring, det skjer ikke bare her, og ligner på saker fra andre videregående skoler, sier Russnes.

Han forteller at det er en del som opplever blikking, blir tatt bilde av, at enkelte bord i kantina er reservert for «de kule», og at enkelte har en generell følelse av at de ikke føler seg velkomne.

– Kantine er ikke en rettighet i skolen. Trygt skolemiljø er en rettighet. Jan Helge Russnes Rektor på Eiker videregående skole

– Fordi de ikke er med i en viss gruppe eller går på et lavere trinn. Helt ulike og ulogiske sammenhenger. Det er veldig subtilt det som foregår. Beskjeder på sosiale medier som vi ikke har mulighet til å fange opp. Ting som har skjedd utenfor skoletiden, men som dessverre dras inn hit.

Et kjent problem på mange videregående skoler

Elevrådsleder på skolen, Selma Ausdal-Gunneriusen, støtter rektors avgjørelse.

– Mange kjenner på et utenforskap, en utestengning. Og flere føler de ikke kan sitte hvor de vil i kantina. Dette er et kjent og stort problem på mange videregående skoler i Norge, men her valgte ledelsen å gjøre noe med det.

Andreas Aronsen (sekretær i elevrådet) og elevrådsleder Selma Ausdal-Gunneriusen ved Eiker videregående skole. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Hun sier at flere elever samtykker i rektors avgjørelse, men hun legger til at mange elever også er misfornøyd. De savner kantina.

– Er mobbing et stort problem på skolen?

– Personlig mener jeg at mobbing er å dra det litt langt. Det er mer at man ikke kan sette seg hvor som helst. Faste plasser for de forskjellige trinnene. Men det er sånn det er, det er synd å si.

– Tror du stenging av kantina har en effekt?

– Ja. Jeg tror elevene vil se at det er et problem, svarer elevrådslederen som karakteriserer miljøet på skolen som «veldig godt».

– Alle skoler har jo en egen Jodel-kanal. Sammenligner du Eikers kanal med andre videregående skoler i distriktet, så vil du se at den er mer vennlig og mindre frekk.

Denne sofaen er den mest populære i kantina, og det er ikke bare å sette seg der, forklarer elevrådet ved Selma Ausdal-Gunneriussen og Andreas Aronsen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Tror ikke det har en effekt

– Vi synes det er leit. Der spiser vi lunsj hver dag, det er god mat og det er et fint sosial sted på skolen. Veldig synd, sier elevene Eline Roa Gran og Emma Santana Burkhalter.

– Har du sett noe til mobbing eller utestengning selv?

– Ja, på sosiale medier som for eksempel Jodel. Noen ganger nevnes navn, og så kan det være teite kommentarer enten på grupper eller personer, svarer Gran.

Eline Roa Gran (til venstre) og Emma Santana Burkhalter håper kantina åpnes igjen snart. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Tror du nedstengningen har en effekt?

– Nei. Kanskje litt effekt ved at man tenker over hvor «ille» det faktisk er. Men å samle skolen, ha en aktivitetsdag for eksempel, hadde kanskje vært bedre.

– Er mobbing et stort problem på skolen?

– Det kan jo være individuelt. Men jeg tror fellesskapet egentlig er bra. Jeg håper kantina åpner snart. Kanskje etter høstferien – og så synes jeg alle kan være snille og greie med hverandre.

Elevene ved skolen sier at det skrives ufine ting på sosiale medier. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Trygt skolemiljø er en rettighet

Rektor Jan Helge Russnes sier han synes det er leit å måtte gå til det skritt å stenge kantina, men sier det var nødvendig å sende et sterkt signal.

– Kantine er ikke en rettighet i skolen. Trygt skolemiljø er en rettighet. Det er det vi sikrer nå. Nå må vi ble enige om hvordan vi skal ha det der – og alle må akseptere det før vi åpner igjen.

Rektor understreker at skolen vil fortsette å servere gratis frokost til elevene selv om kantina er stengt. Denne hentes utenfor, men elevene blir nå henvist til klasserom eller andre oppholdsrom hvor den må spises.

– Vi har flott og klok ungdom på skolen. Men vi må bryte gruppementaliteten. Jeg er kjempeoptimist på at vi skal klare det, avslutter rektor.