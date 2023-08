Blir hengt ut om dei sit på «feil» bord i kantina

– Eg visste ikkje at det var regler for kva bord ein kunne sitte ved da eg starta her i fjor, så eg sette meg på feil bord og det blei ei stor greie på Jodel.

Nora Luktvassli Pedersen går VG2 på KKG vidaregåande skule i Kristiansand. Saman med venninna Delia Stensland Haakonsen har ho funne seg eit bord i kantina for å ete lunsj.

Dei fortel at det gjer status å sitte i kantina. På enkelte bord er det uskrivne regler for kven som har lov til å sitte der, og ikkje.

– Det er fleire som droppar siste time før lunsj for å få bord i kantina, så det er veldig viktig for nokon da, seier Delia.

På Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) er det uskrivne regler for kven som har lov til å sitte ved enkelte bord i kantina. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Anonym hets

I ein kanal på den anonyme chatte-appen Jodel blir ulike linjer ved KKG i Kristiansand utsett for hets fordi dei tilsynelatande har sette seg på bord som «høyrer til» nokon andre.

Fleire grupper får beskjed om å halde seg unna kantina.

Dette er ein av kommentarane som vart lagt ut på Jodel. Foto: Skjermdump fra Jodel

Denne veka tok difor rektor Gunvor Birkeland grep, og sende ei melding til føresette.

» ... På skulen er vi opptekne av at vi skal ha eit trygt, godt og inkluderande skulemiljø, og elevane trivst godt. Men no i skulestart ser vi at netthets på den anonyme chatteappen Jodel er eit problem, særleg i kantineområdet i midttimen. Det er fint om de der heime kan ta ein prat om dette.»

Rektoren seier at det generelt er god stemning på skolen og godt miljø, men at Jodel er blitt eit problem for skulen.

– Vi merka at det begynte å spisse seg til med anonyme meldingar, når det gjaldt plassering i kantina.

Kva er Jodel? Ekspander/minimer faktaboks Jodel er ein app som er produsert i Tyskland.

Den fungerer som eit slags anonymt forum, med mange ulike kategoriar.

Her publiserer ein både bilete og tekst heilt anonymt.

Det er 1600 elevar på skulen og berre 350 plassar i kantina. Rektoren trur det er noko av bakteppe for bord-kulturen.

No har dei tatt fleire grep.

– Vi løfter problemstillinga inn i alle klasserom og pratar med elevane om kva vi kan gjere for at alle skal ha det bra på skulen, og vi ber føresette diskutere dette heime.

Rektoren håper det vil komme noko positivt ut av at dette kjem fram.

– Eg trur det er positivt at dei som taust aksepterer dette no ser at dei kan bruke motstemma sin, og det er viktig, seier ho.

Rektor ved KKG, Gunvor Birkeland seier at det er eit fåtal av elevane som legg ut kjipe meldingar på Jodel, men at det er viktig å ta tak i hets på anonyme nettstader. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Droppar Jodel

Fleire klasser har no blitt einige om å droppe den anonyme nettstaden. Blant anna klassen til Pelle Justnæs.

– Jodel er nok eit stort problem i heile landet. Vi blei einige i klassen vår i dag om at alle skal slette Jodel. Om alle hadde sletta den hadde det blitt mindre styr rundt det, seier Pelle.

Pelle Justnæs og Mathias Gundersen går i 3 VGS. Dei er blant elevane som har «eige» bord i kantina men dei er ikkje på Jodel. Foto: Elin Skaar / NRK

Prøver ikkje å bry seg

Dei to venninnene på VG2 er tydelege på at dei ikkje synest noko om «bord-kulturen» som rår på skolen deira.

– Eg synest det er veldig trist, spesielt for nye elevar. Eg syns det er barnsleg av dei som skriv på Jodel, seier Nora.

Saman med vener finn dei seg gjerne eit bord litt i utkanten av de mest «populære», og lev fint med det.

– Vi sit saman med venner og de vi liker og prøver å ikkje bry oss, seier Delia.