SKAL VÆRE TRYGT: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) strammer inn regelverket. Foto: Ali Iqbal Thair

Denne sommeren blir det strengere regler for alle som kjører elsparkesykkel. Promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud er de viktigste.

– Elsparkesykler er et veldig bra transportmiddel i by, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

– Men som så mye annet må det reguleres så det blir trygt for oss alle å ferdes i trafikken, sier han.

Varslet i vinter

Flere av reglene som regjeringen innfører 15. juni, ble varslet allerede i vinter:

Promillegrense på 0,2 som andre kjøretøy

Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» og «motorvogn»

Aldersgrense på 12 år

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

I tillegg har flere andre regelendringer vært på høring, og to av disse blir også innført.

POPULÆRT OG OMSTRIDT: Elsparkesykler har blitt et vanlig syn i bybildet de siste årene. Foto: Anders Fehn / NRK

Mopedregler for førerkorttap

Det ene er det som på byråkratspråket heter «formildende regler for tap av førerrett» ved kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det betyr at de samme reglene for fyllekjøring gjelder som for moped. Du kan miste førerkortet, men det skal mer til enn hvis du kjører bil med promille.

Må ha forsikring

Det andre er krav om ansvarsforsikring både for utleiefirmaer og private eiere. Kravet vil imidlertid først gjelde for utleiere fra september, for private fra neste år.

– Det handler om å ansvarliggjøre utleiere. Det handler selvfølgelig også om at dersom noen skulle være så uheldig å bli skadd i en slik ulykke, så har man forsikringsdekning, sier Jon-Ivar Nygård.

Vurderer fortsatt fortausforbud

Mange har også ønsket å forby elsparkesykler på fortauet. Et slikt forbud, og en mulig høyere aldersgrense som følge av dette, har også vært på høring.

Blindeforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, Pensjonistforbundet, Personskadeforbundet og Trygg Trafikk tar til også for et forbud i en felles uttalelse.

– Mange gående rapporterer om utrygghet, nestenulykker og påkjørsler som fører til skader, skriver de.

Her er samferdselsministeren fortsatt i tenkeboksen.

– Vi er ikke helt i mål med den vurderingen, men det er også en viktig sak for oss å komme videre med.

– Det er en del hensyn å ta fordi vi må flytte enkelte trafikantgrupper ut i trafikkbildet, sier han.

Delte meninger om fortau

Trygg Trafikk er glad det blir strengere regulering, men ser ingen grunn til å nøle med et fortausforbud.

JA TIL FORTAUSFORBUD: Cecilie Bryner i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

– Fortau er etablert og ment for gående, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner.

– Gående er den mest sårbare trafikantgruppen. De må sikres bedre vern gjennom innføring av forbud mot bruk av fortau for disse kjøretøyene, sier hun.

Trygg Trafikk mener også at aldersgrensen bør være 16 år og at alle må påbys å bruke hjelm uavhengig av alder.

NEI TIL FORTAUSFORBUD: Morten Askeland i Tier Foto: Espen Solli

Norgessjef hos utleieselskapet Tier, Morten Askeland, er veldig glad et ikke blir noe forbud mot kjøring på fortau nå.

– I andre land i Europa ser vi at et fortausforbud for elsparkesykler fører til flere og mer alvorlige ulykker, sier han.

Han sier at selskapet støtter både promillegrense og forsikringskrav.

Mindre strengt for elsykler

En konsekvens av de nye reglene er at det blir strengere regler for elsparkesykler enn for elsykler. De små sparkesyklene er heretter definert som motorvogn. De større syklene er det ikke.

– Det er ikke de samme utfordringene med skader og ulykker med elsykler, sier Jon-Ivar Nygård.