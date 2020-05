Det var i 16-tiden fredag ettermiddag at rådyret kom gående inn av den åpne døra til Varnaveien Sushi i Moss.

– Vi hørte at en kunde skrek til og kom inn på kjøkkenet til oss, forteller daglig leder Ly Pham i take-away-restauranten.

Viltnemnda slo fast at dyret var såpass skadd at det måtte avlives på stedet. Foto: Ly Pham

Hun hørte noen skramlelyder og så at et rådyr hadde falt sammen i en krok der de har et lite buddhistisk alter.

Der skulle det bli liggende ganske lenge.

Var påkjørt

Det skulle vise seg at rådyret nettopp hadde blitt påkjørt av en bil i en rundkjøring litt lenger bort i veien. Men det hadde kommet seg på bena, og søkte inn av døra som sto åpen inn til sushibaren til Ly Pham.

– Her ble det liggende, og vi ringte både politi og viltnemnda med en gang. Dyret var tydelig stressa, sier hun.

Etter en time i ro ved buddhistalteret, kunne viltnemndas representant slå fast at dyret var såpass skadd at det rette var å sende det videre.

– Det kom som et sjokk. Vi tenkte kanskje at de ville ta det med seg, men så hørte vi et smell, forteller Pham.