Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetall, antall innlagte og vaksinerte vil være avgjørende for hvor raskt Oslo kan gå videre i gjenåpningsplanen.

Det sa byrådsleder Raymond Johansen da han innførte trinn 1 forrige tirsdag, og kalte det en merkedag.

Gjenåpningsplanen for Oslo består av fem trinn. Trinn 1 åpnet for flere besøkende i hjemmet, flere deltagere på utendørs arrangement og organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

I dag får vi vite når byrådet planlegger å innføre trinn 2. Da kan dette åpne:

Butikker, kjøpesentre, varehus og lignende

Kafeer og restauranter

Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering

Treningssentre og lignende

Breddeidrett for voksne

Idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skolealder

Kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier

Forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen

Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser

Pressekonferansen begynner klokken 12.00. Du kan følge den direkte i denne saken.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, skal også være til stede på dagens pressekonferanse. Det samme skal byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen. Foto: Håkon Mosvol / NTB

Åpner butikkene i Lillestrøm

Flere kommuner rundt Oslo vurderer nå å lette på tiltakene. I morgen åpner butikkene i Lillestrøm, har formannskapet bestemt.

I tillegg får barn og unge trene sammen utendørs. Skjenking og restauranter blir ikke åpnet med det første.

Rælingen og Lørenskog skal også behandle nye koronatiltak senere i dag. De tre kommunene vil trolig samkjøre sine regler.

Tre viktige faktorer

De tre faktorene som Johansen sier er avgjørende for å åpne mer opp i Oslo, går alle riktig vei.

Smittetrykket i Oslo har gått jevnt nedover siden midten av mars. I uke 11 ble det påvist 2461 smittetilfeller. Forrige uke var tallet 787.

Også antall innleggelser synker. Den siste måneden har tallet gått fra 158 den 3. april til 56 i dag, viser VGs oversikt.

Første vaksinedose i Norge og Oslo ble satt 27. desember 2020. Du trenger javascript for å se video. Første vaksinedose i Norge og Oslo ble satt 27. desember 2020.

Flere og flere Oslo-folk får også tilbud om vaksine. Over 187.00 personer er nå vaksinert. Av disse har drøye 49.000 fått dose to.

Vaksinedoser fordeles til bydelene ut fra befolkningssammensetning og smittetrykk. Dette betyr at vaksineringen kan gå raskere enkelte steder.

Noen av bydelene er allerede i gang med gruppe 9, som er personer mellom 45 og 54.

Ber om at uteserveringen åpnes

NHO har en klar forventning om at uteserveringen åpnes til helgen. Det sa reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold etter forrige ukes pressekonferanse.

De mener det er tryggere å møtes på restaurant enn i parkene, og at Oslo nå åpner seg selv – enten vi vil eller ikke.

Kulturminister Abid Raja håper at byrådet prioriterer kultur på lik linje med andre næringslivsaktører.

– Med unntak av perioden fra slutten av mars til trinn 1, har ikke kulturen blitt stengt ned av regjeringen, men det har vært lokale begrensninger mange steder – blant annet i Oslo.

De siste trinnene

I trinn 3 vil byrådet i Oslo vurdere:

Åpning av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland med mer

Åpning for arrangementer innendørs

Øke antallet for arrangementer utendørs

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs

Tilbake til an anbefaling om én meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen

Å fjerne matserveringskravet for skjenking

For alle virksomheter og arrangementer vil det gjelde strenge antallsbegrensninger og smittevernregler

I trinn 4 vil byrådet vurdere:

Lemping på smittevernbegrensninger for ulike virksomheter og aktiviteter

Lemping på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs

Justering av reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles

Skjenking til kl. 24.00

Åpning opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb

Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.), med begrensning i antall ut fra situasjonen

I trinn 5 vil byrådet vurdere:

Oppheve lokale regler

Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov