E16 mellom Ringmoen og Hallingby i Ringerike ble torsdag formiddag stengt i cirka 15 minutter. Politiet meldte at stengningen «skjer i forbindelse med undersøkelse i etterforskning av en pågående straffesak».

Veistrekningen er cirka 12 kilometer lang og går gjennom et skogsområde med lite bebyggelse.

På denne strekningen er det også et veikamera som kontinuerlig tar bilder av trafikken og sender det ut på Statens vegvesens sider og app.

Det skal ikke lagres videoopptak fra disse webkameraene.

Trafikkameraene til Statens vegvesen ved Hallingby i Ringerike kan ha fanget interessante spor. Men det lagres ikke opptak fra disse. Foto: Anders Haualand / NRK

Stengt i et kvarter for etterforskning

– Er stengningen av E16 i dag i forbindelse med Jonas-saken?

– Ja, jeg kan bekrefte at dette er i forbindelse med Jonas-saken, svarer operasjonsleder Espen Reite.

– Kan du si noe mer om stengningen, eksakt hvor og hva som er gjort?

– Av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke å si mer, svarer Reite.

Klokken 12.07 meldte politiet at E16 ble åpnet igjen for trafikk.

Ukjent med stengningen

På spørsmål fra NRK om hva årsaken til stengningen av veien er, svarer bistandsadvokat Marijana Lozic følgende i en SMS:

– Dette kjenner jeg ikke til.

Bistandsadvokat Marijana Lozic. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Jon Anders Hasle, forsvarsadvokat til en av de siktede i saken, sier han ikke kjenner til politiets undersøkelser mellom Ringmoen og Hallingby torsdag formiddag.

Han legger til at hans klient ikke har vært i nye avhør i den senere tid.

Advokat Jon Anders Hasle. Foto: John-André Samuelsen / NRK

NRK har tidligere erfart at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble skutt og drept ved en hytte i Nes i Ådal i august.

17. november bekreftet politiadvokat Odd Skei Kostveit for første gang opplysningene.

– Vi bekrefter at Jonas ble skutt, og at vi går ut ifra at det var med et av de våpnene som dommen omhandler, sa Kostveit til NRK.