Politiet stanset fest med 40 deltakere

Både voksne og barn var til stede på festen i Nannestad i Viken.

– Det var en bursdagsfeiring. Vi fikk først melding om at det sto mange biler utenfor et velhus. Da vi kom dit omtrent 20.15 fikk vi inntrykk av at folk ikke lenger ville være der.

– Det var flere barnefamilier til stede, sier operasjonsleder Terje Marstad.

Politiet oppretter nå sak mot de to som står ansvarlig for festen.

– Arrangøren av festen var to personer i 30-årene. De to arrangørene hevder å ha fått tillatelse av kommuneoverlegen, og erkjenner ikke straffskyld.

Politiet sier de ikke har fått sjekket opp i om tillatelsen stemmer.