To personar blei teken på fersk gjerning då dei forsøkte å stele koparredningar frå ein trafostasjon på eit anleggsområde på Vikodden i Aurskog tidleg måndag morgon.

Dei vart fanga opp av kameraovervakinga, og politiet rykkja til staden.

– Ein patrulje køyrde inn mot området i forsøk på å stanse at denne bilen skulle kome seg ut. Ein tjenesteperson var til fots, då det blei oppfatta at denne bilen målretta forsøkte å køyre på eller mot tjenestepersonen. Derfor blei det fyrt av meir enn eitt skot mot denne bilen for å avverge det, seier Gisle Sveen, operasjonsleiar i politiet øst.

Ingen av tjenestepersonane blei skadde. Det er heller ingen indikasjon på at gjerningspersonane er skadd som følgje av hendinga.

Politiet ser svært alvorleg på hendinga, og spesialenheten er rutinemessig varsla.

Køyrde på politibil

Bilen køyrde ifølgje politiet også på politibilen på veg ut frå området. Den køyrde videre i stor hastighet i retning Vangen.

– Vi har søkt etter denne bilen i nærområdet i ganske lang tid, men har ikkje klart å finne den igjen. Vi har gått ut med ei etterlysning av bilen. Utifrå bileta vi har ser det ut som ein sølvgrå volkswagen golf plus, seier Sveen.

Politiet antar at bilen har ein skade i front etter kollisjonen med tjenestebilen. Den skal og truleg ha knust bakrute.